Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая

Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

План состоит из пяти этапов.

"У правительства есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Второй этап возможен, если в течение 10 дней снижается количество новых инфицированных и увеличивается количество выздоровевших.

Тогда в Кабмине позволят:

восстановить в школах обучение для выпускников,

заведениям питания работать на вынос,

работать кинотеатрам под открытым небом,

открыть спортивные залы, гостиницы,

восстановить спортивные соревнования с участием 50 человек и без зрителей.

Третий этап возможен при условии, если в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев, а в медучреждениях заняты пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%.

Тогда откроют:

спортивные и детские площадки,

отдельные учебные заведения,

метрополитен для спец. перевозок,

междугороднее транспортное сообщение в пределах области,

ТРЦ, но без развлекательных и детских зон,

театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха,

питание для посетителей.

Четвертый этап - если в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее чем 5 на область.

Тогда снимут ограничения с:

работы метрополитена и всего наземного транспорта,

торгово-развлекательных комплексов,

спортивных и фитнес залов,

заведений питания, культуры и образования,

позволят предоставлять плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап - если будут фиксироваться единичные случаи, связанные с завозом болезни из-за рубежа. Тогда отменят все ограничения, кроме установленных местными властями на отдельных территориях.

Он также добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцам и вместе с тем восстановить экономическую стабильность.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для начала выхода Украины из карантина необходимо несколько условий. Первое – чтобы в течении 10 дней прирост заболевших не превышал 5%. Также необходимо, чтобы больницы, которые принимают больных с коронавирусом были заполнены не более чем на 50%, сейчас этот показатель составляет 10%.

Еще одно важное условие – увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус в день. Кроме того, необходимо улучшить обеспечение больниц и медиков защитными средствами. При соблюдении этих условий 11 мая Украина может начать выход из карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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