Президент заверил, что вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий выхода из карантина

Постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину", – сообщил Зеленский.

"Еще немного терпения и самодисциплины", – призвал президент украинцев, комментируя нынешние карантинные ограничения.

Кроме того, Зеленский сообщил, что вскоре будет представлен детальный сценарий выхода страны из карантина из пяти этапов.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина", – сказал он

Зеленский заверил, что вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина.

Президент также добавил, что спешка в вопросе возвращения к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной. Зеленский призвал граждан продолжать проявлять терпение и сохранять спокойствие.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для начала выхода Украины из карантина необходимо несколько условий. Первое – чтобы в течении 10 дней прирост заболевших не превышал 5%. Также необходимо, чтобы больницы, которые принимают больных с коронавирусом были заполнены не более чем на 50%, сейчас этот показатель составляет 10%.

Еще одно важное условие – увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус в день. Кроме того, необходимо улучшить обеспечение больниц и медиков защитными средствами. При соблюдении этих условий 11 мая Украина может начать выход из карантина.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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