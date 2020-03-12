Полный назад. Что сулит экономике Украины мировой финансовый кризис

Снижение спроса на украинское сырьё и проблемы с поставками из Китая грозят превратить наметившееся снижение украинской экономики в полноценную рецессию. Почему финансовый кризис 2020 может стать не только очередной черной полосой, но и шансом для Украины и ее граждан, рассказывает Фокус.

После внеочередных парламентских выборов зарубежные инвесторы увидели в Украине перспективного партнёра. Завышенные ожидания подкрепляло монобольшинство "Слуги народа" в Раде, которое могло бы ускорить реформы и помочь отечественной экономике быстро набрать обороты.

Однако вместо ожидаемых инвесторов в реальный сектор правительство Алексея Гончарука привело в Украину портфельных инвесторов. Они массово конвертировали валюту в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), надеясь на увеличение впоследствии их долларовой доходности. Нацбанк наблюдал.

Экономисты уже тогда описывали сложившуюся ситуацию как "замкнутый круг": укрепление гривни приводило ко всё большей активности биржевых спекулянтов, благодаря чему гривня укреплялась дальше. Нацбанк по-прежнему наблюдал.

Параллельно Оксана Маркарова, тогдашний министр финансов, на фоне переговоров с МВФ и вовсе говорила об уверенном движении Украины в сторону "самодостаточности". По её словам, через три года украинцы смогут наблюдать "абсолютно другую экономику" в стране, а властям больше не придётся идти к фонду за очередным траншем.

Впрочем, как только котировки мировых бирж устремились вниз, а по всему миру заговорили о начале финансового кризиса, портфельные инвесторы моментально потеряли интерес к ОВГЗ, предпочтя им куда более надёжные, пусть и менее доходные, казначейские облигации США. Последствия этого мы уже видим на табло обменников.

Что ждёт украинскую экономику

В Нацбанке утверждают, что в феврале и начале марта эпидемия коронавируса влияла на экономику Украины "ограниченно" и "нейтрально". Более того, украинский экспорт продолжает расти, уверяет регулятор. Согласно данным НБУ, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, а снижение вложений в гривневые облигации Кабмина в течение последних недель НБУ характеризует одним словом: "незначительное". "Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась прежде всего под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", — говорится в сообщении Нацбанка.

Впрочем, реальный "эффект" эпидемии на украинскую экономику может оказаться куда более масштабным. По оценкам аналитиков компании Dun & Bradstreet, по меньшей мере у 51 тыс. компаний по всему миру (в том числе у 163 — из списка Fortune 1000) есть прямые поставщики, находящиеся в охваченных вирусом китайских провинциях. В целом же коронавирус может в негативном ключе повлиять на работу более 5 млн компаний — приблизительно у такого количества бизнесов есть китайские поставщики второго уровня. Это справедливо и для Украины. "Мы импортируем из Китая до 20% действующих веществ. В Китае остановлено много производств. Цена на это сырьё сразу взлетела на 40%. Уже понятно, что нам придётся пересматривать бюджет компании. У европейских фармпроизводителей — то же самое", — рассказывает владелец одной из крупнейших в Украине фармкомпаний.

Более того, влияние эпидемии в Китае на украинскую экономику не ограничится лишь проблемами у компаний, использующих в своей деятельности китайское сырьё. Снижение потребления в Поднебесной способно ударить по нашему экспорту. По словам Марии Репко, замдиректора Центра экономической стратегии, падение украинского экспорта в I квартале окажется "ощутимым, но умеренным". Дело в том, что Китай не самый крупный торговый партнёр Украины: на него приходится лишь 5% экспорта. Тем не менее отечественные металлурги и аграрии всё же почувствуют снижение объёмов поставок и цен на их продукцию.

"Китайское потребление стали и железорудного сырья (ЖРС) вполне может потерять около месяца объёмов (например, половину месяца в феврале и по четверти — в марте и апреле) — это около 110 млн т потребления ЖРС, что соответствует 5% мирового потребления ЖРС и 7% — морского рынка. Украинские экспортёры железорудного сырья, такие как "Мет­инвест" и Ferrexpo, вполне могут в 2020 году потерять около 10% экспортных объёмов при таком сценарии", — говорит Дмитрий Хорошун, аналитик Concorde Capital.

5 млн компаний по всему миру зависят от поставок из Китая

Что касается продолжительности рецессии, по мнению Марии Репко, в случае прекращения эпидемии в Европе в ближайшее время, уже через два квартала можно будет ожидать восстановления. "Если нет, карантин болезненно ударит по экономике, и на то, чтобы прийти в себя, понадобится значительно больше времени", — считает она. Впрочем, Дмитрий Хорошун уверен, что рынки будут рисковать и стараться опередить события, поэтому к моменту подавления последней важной вспышки индексы уже могут существенно вырасти.

Коронавирус повлияет и на государственные финансы, а с рынком заимствований возможны наибольшие проблемы, говорит Репко. "Украина должна перекрывать пиковые погашения внешних и внутренних долгов, а мировые рынки для стран и компаний с низким кредитным рейтингом сейчас закрыты. Беларусь, например, уже отказалась от размещения облигаций, а нам нужно их разместить на $13 млрд", — описывает ситуацию аналитик. "Без программы МВФ и доступа к другим институциональным кредиторам стоимость новых заимствований для рынка Украины будет космической, если их вообще удастся осуществить. Нужно на время кризиса восстановить сотрудничество с МВФ", — уверена Мария Репко.

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Более того, у Украины приближается период пиковых выплат по заимствованиям. А найти другой источник финансирования выплат суверенных долгов на фоне рецессии экономики, кроме МВФ, сложно. "Что помогало Украине пройти период кризисов без дефолта? Это поддержка МВФ. Как в 2008 году, так и в 2013-м. В тот момент, когда у Украины больше нет доступа к внешнему финансированию, когда никто не готов одалживать деньги, помогает МВФ!" — восклицает Сергей Фурса, специалист инвесткомпании Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг.

Премьер Денис Шмыгаль уже заявил о намерении возобновить сотрудничество с Фондом. Однако ему придётся договариваться о финансировании заново. И до достижения договорённостей украинцам придётся наблюдать, как нацвалюта пусть медленно, но неуклонно проседает, унося за собой зарплаты, сравнявшиеся в долларовом эквиваленте с 2013 годом, — главную гордость Алексея Гончарука.

Цены на бензин не упадут так быстро

Коррективы в мировую экономику внесла и Россия, которая недавно отказалась подписывать соглашение с ОПЕК по снижению добычи нефти. Как результат, 9 марта цены на нефть обвалились на 30%, до $31,3 за баррель Brent.

Логично было бы предположить, что падение цены на нефть приведёт и к удешевлению нефтепродуктов, что хотя бы частично компенсирует убытки из-за сокращения экспорта. Однако в Антимонопольном комитете предостерегают: "Ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС не приходится — между сырой нефтью и бензобаком есть много звеньев. Но АМКУ будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Уровень розничных цен должен коррелировать со сменой факторов, которые влияют на их формирование".

Низкие цены на нефть перекрыть торговый дефицит в случае кризиса на сырьевых рынках не в состоянии.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95, со своей стороны в комментарии LIGA.net возразил АМКУ и отметил, что в теории падение котировок на нефть — это хорошая новость, ведь цены на топливо всё же должны падать. Но сейчас от падения цены на бензин удерживают несколько факторов. "Во-первых, неопределённость поставок российской нефти в Беларусь, которая занимает 35% на украинском рынке нефтепродуктов. А во-вторых, ожидания решения Межведомственной комиссии по международной торговле касательно введения пошлин на дизель и СУГ из России".

Так или иначе, уверены в ЦЭС, низкие цены на нефть перекрыть торговый дефицит в случае кризиса на сырьевых рынках не в состоянии.

Как Мексика для США, только для ЕС

Эпидемия коронавируса несёт для Украины не только риски, но и возможности. "Как оказалось, коронавирус — это хорошо для здоровья украинских реформ. Потому что не оставляет властям выбора. У них теперь нет жадных инвесторов, на фоне дешёвых денег готовых закрывать глаза на шалости властей и продолжать покупать. Теперь есть только опытные бюрократы, которые знают, с кем имеют дело, а оттого повторяют сакраментальное: "Утром реформы, вечером — деньги", — размышляет Фурса из Dragon Capital.

Наталья Микольская, экс-замминистра экономики, и вовсе говорит, что сейчас у Украины есть все возможности стать для ЕС одним из ключевых производственных хабов, по примеру Мексики и США. Можно предположить, что вызванные пандемией коронавируса сбои в цепочках логистики усилят заметный уже сейчас тренд возврата некогда глобализированных производств в развитые страны. Или, по крайней мере, на географически близкие к ним рынки с дешёвой рабочей силой. Но чтобы такая возможность стала реальностью, обновлённому правительству придётся в кратчайшие сроки разработать новую стратегию экономического развития, понять, что Украина может предложить миру. А затем начать её оперативно воплощать в жизнь. Учитывая то, что кресло министра экономики по-прежнему вакантно, справиться с этой задачей Кабмину будет непросто.