В январе экономика Украины сократилась на 0,5% ВВП, – Минэкономики

Главными причинами, вызвавшими на сокращение экономики, стали снижение спроса на энергоресурсы из-за теплой зимы, а также низкий спрос на черные металлы на мировых рынках.

В январе 2020 года валовой внутренний продукт Украины снизился на 0,5% по сравнению с январем 2019 года. Сокращение экономики случилось впервые за 49 месяцев. Об этом говорится в обзоре экономической активности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. В результате в январе 2020 года уменьшение СИВ (сведенный индекс производства) составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценили на уровне 0,5%", – говорится в отчете Минэкономики.

Министерство отмечает, что худшие показатели в январе были у промышленности (-5,1%) и транспорте (-4%). При этом среди различных секторов промышленности хуже всего себя чувствуют фармацевтика (-14,7%), поставщики электроэнергии, газа и пара (-11,8%), машиностроение (-10,5%) и металлургия (-10,3%).

Ключевыми факторами, повлиявшими на замедление экономического роста в Украине стали снижение спроса на энергоресурсы из-за теплой зимы, низкий спрос на черные металлы на мировых рынках, низкий спрос на газ в странах ЕС из-за чего снизились объемы его прокачки. При этом среди положительно повлиявших факторов называется высокая инвестиционная активность в сфере строительства, а также возросшая покупательная способность населения.

Отмечается, что министерство ожидает, что в этом году продолжится реформирование всех сфер экономики, в частности, будет проводится модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

Однако, как считают в МЭРТ, на фоне уже сложившихся структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса, рост экономики Украины замедлится, особенно в первом квартале года.

Стоит отметить, что экономической рецессией обычно считается сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составил 3,3%, в то время как в 2018 году — на 3,4%.