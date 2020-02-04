ВВП Украины за 2019 год вырос на 3,3%, – Минэкономики
2020-02-04 20:32:24
Несмотря на рекорд урожая зерновых, также существенно замедлилось развитие сельского хозяйства
В 2019 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составил 3,3%, в то время как в 2018 году — на 3,4%. Об этом говорится в "Обзоре экономической активности" Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Основной особенностью 2019 года в формировании динамики ВВП являются структурные изменения в сторону уменьшения роли видов деятельности, которые формируют сводный индекс производства (СИП)", – говорится в обзоре.
В Министерстве такую динамику объясняют спадом в производственной сфере.
"Существенно замедлился рост СИП – до 1,6% в целом за год, а в последние месяцы даже наблюдалось его падение. Это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Несмотря на рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Вместе с тем высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сферы услуг", – говорится в обзоре.
По информации Министерства, основными драйверами повышения роли сферы других видов услуг стали: государственное управление, финансовая и страховая деятельность, здравоохранение, операции с недвижимостью, информация и телекоммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Отмечается, что в 2018 году ВВП получил самое большое увеличение за последние семь лет.
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