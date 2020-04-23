Статистика коронавируса в Украине на 23 апреля: новый антирекорд — 578 случаев за сутки
2020-04-23 09:48:00
За сутки зарегистрировано 578 новых случаев Covid-19
По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7170 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях.
На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 504 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область - 353 случая;
– Волынская область - 188 случаев;
– Днепропетровская область - 186 случаев;
– Донецкая область - 21 случаев;
– Житомирская область - 304 случая;
– Закарпатская область - 230 случаев;
– Запорожская область - 146 случаев;
– Ивано-Франковская область - 644 случая;
– Кировоградская область - 258 случаев;
– г. Киев - 1059 случаев;
– Киевская область - 451 случай;
– Львовская область - 282 случая;
– Луганская область - 27 случаев;
– Николаевская область - 99 случаев;
– Одесская область - 161 случай;
– Полтавская область - 161 случай;
– Ровенская область - 396 случаев ;
– Сумская область - 89 случаев;
– Тернопольская область - 499 случаев;
– Харьковская область - 101 случай;
– Херсонская область - 77 случаев;
– Хмельницкая область - 61 случай;
– Черновицкая область - 1140 случаев;
– Черкасская область - 220 случаев;
– Черниговская область - 17 случаев.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
- По данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.