Рукотворный или нет? Все, что известно о происхождении коронавируса SARS-Cov-2

После начала пандемии COVID-19 не утихают дискуссии о том, откуда появился коронавирус, вызывающий новый вид пневмонии. Среди популярных версий — искусственное происхождение коронавируса. Что говорят об этом ученые и почему среди них нашлись те, кто тем или иным образом поддержал эту гипотезу, разбирался Фокус

Оказываясь в сложной, опасной ситуации человек, как правило, старается найти виноватых. Пандемия COVID-19 исключением не стала. Виновником болезни, которая уже поразила более миллиона людей и отправила в разы больше в домашнюю самоизоляцию, давно был назван коронавирус SARS-CoV-2. И тем не менее, у некоторых возникает вопрос: "Что, если это не первоисточник нынешних бед?". Ответы бывают разные, от "его вырастили в лаборатории", и до "он попал к нам из космоса". И если вторая теория в лучшем случае вызывает улыбку, то первая — об искусственном происхождении коронавируса — пользуется немалой популярностью.

Так, по данным Исследовательского центра Пью, в США, которые являются мировым лидером по количеству случаев заболевания COVID-19, почти треть населения верит в искусственное происхождение коронавируса. Но существуют ли реальные основания для подобных убеждений с точки зрения ученых?

Поспешишь – людей настрашишь

Как правило, ученые предпочитают не делать скоропостижных выводов, особенно, если это может повлиять мировосприятие многих людей. Однако исследователи из Индийского технологического института в Нью-Дели выжидать не стали. В январе текущего года, когда эпидемия еще не приобрела нынешних масштабов, они сообщили: найдены свидетельства рукотворного происхождения коронавируса.

Такой вывод они сделали на основании того, что нашли в его генетическом коде фрагменты, похожие на те, что присутствуют в ВИЧ-1. Исследователи подчеркивали, что это "вряд ли можно списать на природную случайность". Намеки на то, что новый опасный вирус – дело рук человека подлили масла в огонь конспирологических теорий. Тем более, что исходили они из уст ученых, изучивших предмет со знанием дела. Вот только в этой истории было много разных "но".

Прежде всего, изыскание не прошло экспертную оценку другими учеными, поэтому и опубликовано было на сайте BioRxiv, где исследователи могут выкладывать еще не проверенные работы с расчетом, что коллеги смогут с ними ознакомиться. И когда научное сообщество изучило труд индийцев, то подвергло его резкой критике.

Озвучивались разные мнения: и то, что авторы открытия сосредоточились на слишком маленьких участках, и то, что обнаруженные фрагменты есть не только у ВИЧ, но и у коронавирусов, которые раньше находились у летучих мышей, и то, что у подобных сходств могут быть и другие объяснения, помимо человеческого вмешательства.

"По сути, их заявление было таким же, как если бы я взяла "Одиссею", заметила, что в ней есть слово "тот", а потом открыла бы другую книгу, увидела его там и заявила: "Боже, здесь одинаковые слова, значит, наверное, в этой книге есть фрагменты "Одиссеи", — прокомментировала исследование эпидемиолог из Базельского университета Эмма Ходкрофт, которая отслеживает небольшие генетические изменения в коронавирусе. — Это было очень обманчивое заявление, настоящая псевдонаука".

И хотя авторы исследования оперативно сняли его для доработки, которая, очевидно, продолжается до сих пор, поток теорий об искусственном происхождении SARS-CoV-2 это не остановило.

Уханьское совпадение

Дискуссии об искусственном происхождении коронавируса вспыхнули с особой силой, когда мир узнал, что в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия COVID-19, проводились исследования коронавируса летучих мышей, причем в контексте повышения сопротивляемости человека к вирусам. На беду, Уханьский институт вирусологии, где его изучали, находится неподалеку от рынка, который считается наиболее вероятным местом зарождения нынешней пандемии.

Такое "удачное" совпадение породило новую волну предположений об искусственном происхождении вируса. Как и в случае с индийской публикацией, научное сообщество не стало молча наблюдать за развитием ситуации.

"Теории заговора не порождают ничего, кроме страха, слухов и предрассудков, которые только мешают международному сотрудничеству в борьбе с вирусом", — говорится в открытом письме ученых из 9 стран

"Быстрый, открытый и прозрачный обмен данными об этой вспышке сегодня находится под угрозой из-за слухов и дезинформации по поводу ее происхождения. Мы решительно осуждаем теории заговоров, предполагающие, что происхождение COVID-19 не природное", — гласило открытое письмо, составленное группой исследователей из 9 стран и опубликованное в The Lancet, британском медицинском журнале почти с 200-летней историей.

Авторы послания отмечали, что ныне существующие исследования указывают на природное происхождение коронавируса. Они ссылались на изыскания, проведенные учеными из Китая, США, Италии, Греции, Бразилии и других стран и опубликованные в авторитетных профильных изданиях. В довершение они подчеркивали, что "теории заговора не порождают ничего, кроме страха, слухов и предрассудков, которые только мешают международному сотрудничеству в борьбе с вирусом".

Возможно, это письмо увидело не так много людей, как рассчитывали авторы, но одно из исследований, на которое они ссылались, немного погодя получило довольно широкую известность.

Нелогичный вирус

Его провели исследователи из США, Великобритании и Австралии. Они сравнили геном SARS-CoV-2 с другими известными науке коронавирусами (например, с SARS-CoV, который в 2002-м году вызвал вспышку атипичной пневмонии). В середине марта в научном журнале Nature Medicine был опубликован результат их трудов под названием "Проксимальное происхождение SARS-CoV-2". Вывод был вполне однозначным.

"Сравнив доступные данные о геномной последовательности известных штаммов коронавирусов мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник в результате естественного процесса", — заявил доцент иммунологии и микробиологии в Исследовательском институте Скриппса (США) Кристиан Андерсен.

"Вы бы не стали делать нечто подобное, стараясь создать более смертельный вирус", — американский вирусолог Роберт Гэрри

По мнению Андерсена и его коллег, на это указывает две особенности виновника нынешней пандемии. Во-первых, шиповидный белок, при помощи которого он связывается с рецепторами в человеческом организме и проникает в клетки. Ученые отметили: его механизм настолько эффективен, что скорее появился бы "в результате естественного отбора, а не как продукт генной инженерии". Во-вторых, по своей молекулярной структуре SARS-CoV-2 отличается от известных коронавирусов и скорее напоминает вирусы, которые встречались у летучих мышей и панголинов, но, насколько известно, не несли вреда для человека.

По словам Андерсена, сам он скептически относился к теории естественного происхождения SARS-CoV-2 до этого исследования. Но если бы кто-то планировал создать новый опасный вирус, то отталкивался бы от изученных свойств, которые могли бы привести к нужному результату. А у SARS-CoV-2 они либо отличаются от известных, либо не таят угрозы.

"Это не тот вирус, который кто-то мог бы себе представить и смешать, — говорит еще один автор исследования, вирусолог из Тулейнского университета в Новом Орлеане Роберт Гэрри. – У него слишком много отличительных черт, некоторые из которых противоречат здравому смыслу. Вы бы не стали делать нечто подобное, стараясь создать более смертельный вирус".

И хотя эти ученые упустили вероятность случайного создания коронавируса в лаборатории, аргументов Андерсена, Гэрри и их коллег могло бы хватить, чтобы пошатнуть веру в искусственное происхождение коронавируса. Однако у данного исследования обнаружился недостаток, на который обратила внимание молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова, руководитель частной лабораторией Tilia Laboratories в Чехии, которая изобрела более эффективный способ проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

Целая картина

Комментируя статью американских исследователей в Nature Medicine журналистам "Радио Свобода" Пекова сказала: "Она, несомненно, очень хорошо и тщательно написана. Однако она целиком посвящена структурным генам этого вируса и ни словом не упоминает его регулирующую область".

В этой части генетического кода, не отвечающей непосредственно за синтез вирусных белков, по словам вирусолога, есть последовательности генов, которые сильно отличаются от тех, что имеются в регулирующей области коронавируса летучих мышей. Там и может находиться "изменение в генокоде этого вируса".

Чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова считает, что версию искусственного происхождения коронавируса нельзя исключать

Выходит, американские ученые не нашли свидетельств искусственного происхождения SARS-CoV-2, потому что не туда смотрели? Не совсем. Скорее, они разглядывали не всю картину, а лишь ее часть. Ведь гены, кодирующие структурные белки коронавирусов, составляют лишь треть генома.

По словам Пековой, если бы речь шла только о структурных генах, подозрений, что с данным вирусом что-то не так, не возникло бы. "Но нужно смотреть на весь геном, не исключая из рассмотрения другие его части, и, возможно, там мы найдем ответ", — сказала вирусолог.

При этом она не утверждает, будто коронавирус имеет искусственное происхождение. Она лишь говорит, что исключать такую возможность нельзя, а вирус должно проанализировать больше специалистов.

Коронавирус. Начало

Как видно, версия искусственного происхождения SARS-CoV-2 не пользуется особой популярностью среди исследователей, а те, кто не готовы полностью сбрасывать ее со счетов, высказываются осторожно и указывают на необходимость дальнейших исследований. Но раз виновницей нынешней пандемии выступила природа, как ей удалось создать такую гремучую смесь?

ВОЗ, которая, к слову поддерживает версию естественного происхождения коронавируса, утверждает, что сегодня его источник доподлинно неизвестен. Андерсен с коллегами предложили 2 наиболее вероятных сценария, ведь их исследование ставило задачу не только исключить возможность человеческого вмешательства.

Итак, согласно первому сценарию, SARS-CoV-2 эволюционировал до нынешнего состояния в резервуарном животном, после чего попал к человеку. По крайней мере, так вели себя коронавирусы, вызвавшие вспышки атипичной пневмонии в 2003-м и ближневосточного респираторного синдрома в 2014-м. Вероятно, что в этой роли выступили летучие мыши, но поскольку случаев прямой передачи заболевания от этих животных человеку зафиксировано не было, то, скорее всего, между ними был еще и промежуточный носитель.

Второй сценарий гласит, что вирус попал к людям еще в безвредном состоянии и незаметно передавался от человека к человеку, пока не "дозрел" до нынешней формы.

В летучих мышах и панголинах могла созреть "химера" SARS-CoV-2

Авторы исследования отмечают, что на сегодняшний день трудно, если не сказать невозможно утверждать наверняка, какой из этих сценариев самый вероятный. А ведь существуют и другие версии, вроде той, что SARS-CoV-2 представляет собой химеру, образовавшуюся из коронавирусов летучих мышей и панголинов.

Словом, в вопросе происхождения коронавируса все еще хватает белых пятен. И пока они будут, конспирологические теории тоже не исчезнут, как например, не умирает вера в лох-несское чудовище. Нам предстоит еще многое узнать о SARS-CoV-2, а пока важно помнить: наши нынешние знания о нем указывают на то, что это, скорее всего, творение природы. Жуткое и необычное, но натуральное. Как бактерии, пожирающие пластик.