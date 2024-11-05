По утверждениям конспирологов, правительство не скрывает свои эксперименты с погодой. Однако они являются безопасными, говорят сторонники теорий заговоров.

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Метеорологическое бюро Великобритании стало мишенью для целой армии сторонников теорий заговора. Они обвинили ведомство в "сокрытии геоинженерных проектов, создании "неестественных или аномальных" химтрейлов и использовании машин для создания облаков", пишет The Daily Star.

По информации издания, пользователи интернета негодуют по поводу прогнозов ведомства, опубликованных на Facebook. Они считают их мошенническими.

В частности, в недавнем видеоролике был представлен прогноз погоды на выходные с подписью: "После преимущественно серых и грустных выходных, может ли следующая неделя предложить что-то более солнечное? Узнайте из нашего прогноза на следующие пять дней".

"Погода становится все хуже, температура держится круглый год, а ваша организация замешана в незаконном манипулировании погодой. Вы признали, что у вас есть все данные по всем геоинженерным проектам по всей Великобритании", — так прокомментировал видео один из пользователей интернета.

В комментариях к видео обращают внимание, что в некоторых районах облачность держится несколько месяцев, однако в прогнозах погоды говорится о ясном небе. Также люди просят "устранить рукотворные облака".

"Правительство не скрывает, что экспериментирует с погодой. Даже метеослужба это признает. Но не волнуйтесь, это безопасно и эффективно", — комментируют сообщения метеорологического бюро конспирологи.

Напомним, что в Лондоне находится один из самых населенных призраками домов Британии. Согласно легендам, многие бывшие жители и гости дома либо бесследно исчезли, либо сошли с ума при таинственных обстоятельствах.

Отметим, что между британцами и американцами возник спор по поводу того, как правильно мыть посуду. Дело в том, что представители двух государств делают это по-разному.