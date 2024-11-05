Мытье посуды спровоцировало скандал между американцами и британцами: что произошло (видео)

Дело в том, что британцы и американцы моют посуду принципиально по-разному. В частности, британцы не смывают моющее средство, что очень раздражает американцев.

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Между жителями США и Великобритании в сети возник скандал из-за видео, в котором британец моет посуду после ужина. Оно стало причиной спора между гражданами двух стран относительно того, как правильно мыть посуду, пишет Mirror.

Скандал возник после того, как пользователь TikTok Spiritual AF попросил британцев показать, как они моют посуду. В результате оказалось, что в Великобритании не обмывают мыльную пену с чистой посуды перед тем, как положить ее на сушилку. Эта привычка очень раздражала американцев.

В комментариях пользователи удивлялись, что британцы едят из мыльной посуды и отмечали, что такое мытье посуды — это полный бардак. Одна из комментаторов указала, что испытала "огромный культурный шок" во время переезда в Англию из-за такой процедуры.

В свою очередь жители Великобритании рассказывали, что нет необходимости смывать мыльную пену в том случае, если тарелки и чашки вытираются кухонным полотенцем перед уборкой их в шкаф. На спор даже отреагировала "гуру уборки" Энн Рассел. Она осудила опасения, что британцы отравляют себя моющим средством.

"Средний объем воды, который люди используют для мытья посуды, составляет около пяти литров. И в это количество они добавляют примерно 10 мл моющего средства, то есть 0,01 процента моющего средства... Вы в полной безопасности. Не волнуйтесь, вы не убьете себя", — добавила эксперт.

Она отметила, что важно мыть посуду очень горячей и чистой водой и размещать их в раковине вверх дном.

"Скорее всего, так вода будет полностью сливаться и все будет в порядке. Многие люди так делают; они также используют кухонное полотенце, чтобы вытереть жидкость для мытья посуды", — рассказала Энн Рассел.

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