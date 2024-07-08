"Боже мой": женщина удивилась, узнав настоящую цену своей деревянной миски (фото)

По словам эксперта Энтони Слейтер-Ральфа, миска выдает свой возраст благодаря изменению цвета и некоторым декоративным элементам на выдолбленной поверхности.

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Гостья телевизионного шоу Antiques Roadshow была удивлена, когда узнала, что деревянная миска, которую она купила во время медового месяца, на самом деле стоит тысячи долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Женщина приобрела миску, которая считается произведением Pacific Northwest, 22 года назад во время свадебного путешествия на гавайском острове Кауаи. Оценщик Энтони Слейтер-Ральф довел владелицу антиквариата до слез, когда рассказал о происхождении и реальной стоимости этой вещи.

"Это мой свадебный подарок. Мне хочется плакать, когда вспоминаю, где и как я его получила", — говорит женщина.

По словам эксперта, темная деревянная миска выдает свой возраст благодаря изменению цвета и некоторым декоративным элементам на выдолбленной поверхности.

Оценщик Энтони Слейтер-Ральф довел владелицу антиквариата до слез Фото: Antiques Roadshow

Оценщик определил, что чаша сделана из ели и, вероятно, была изготовлена коренными жителями Аляски в начале 19-го века или даже раньше, в 1780-х или 1790-х годах.

"Это довольно экстраординарно. Эскимосы не занимаются декоративным искусством. Все, что они делают, имеет определенную функцию. А еще они верили, что у каждого из этих предметов есть свой дух. Спинка, как вы можете видеть, на самом деле выдолблена, что наводит на мысль, что это миниатюра. Сбоку очень красивая резьба с желобками, есть следы пигмента. Были некоторые повреждения, но их устранили", — объясняет Слейтер-Ральф.

Специалист утверждает, что чаша стоит от 18 до 20 тысяч долларов. После дополнительных исследований ее могут продать на аукционе гораздо дороже.

Результат оценки довел женщину до слез. Она не могла найти слов, чтобы передать свои эмоции в тот момент, ведь вещь, которая так много значит для ее сердца, может принести ей столько денег.

"О, Боже мой, Боже мой", — повторяла она в эфире телевизионного шоу.

Темная деревянная миска выдает свой возраст благодаря изменению цвета и некоторым декоративным элементам Фото: Antiques Roadshow

Напомним, ранее Фокус писал о Джессике Винсент из Вирджинии, что в США, которая купила за четыре доллара стеклянную вазу и продала ее за $100 тысяч (3,7 млн грн). Специалисты выяснили, что изделие является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах.

Кроме того, 67-летняя Сью Берд и ее 57-летний брат Джонатан из Великобритании нашли огромную коллекцию ценных украшений в доме своей покойной матери Маргарет Гуд. Драгоценности были выставлены на аукцион Richard Winterton Auctioneers: 30 лотов продали за 5410 фунтов стерлингов.