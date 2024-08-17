Посудомоечную машину не стоит включать ночью: американка показала, что осталось от кухни (видео)

По словам жительницы США, теперь ее семья осталась без дома на несколько месяцев, и она пытается предупредить других об опасности, связанной с включением посудомоечных машин на ночь.

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Раздосадованная жительница Канзаса рассказала в соцсетях о пожаре, из-за которого ее семья на время осталась без крова над головой. Видео опубликовано в TikTok.

29-летняя Симона Андерсон поделилась кадрами, снятыми в ее кухне после возгорания посудомоечной машины. По ее словам, она никогда не думала, что подобное может произойти, но теперь, когда ее семья осталась без дома на несколько месяцев, она пытается предупредить других об опасности и советует не включать посудомоечную машину ночью.

Мать двоих детей из канзасского города Топика рассказала журналистам, что в ночь пожара включила посудомоечную машину и легла спать. Прежде она всегда так делала. Но во втором часу ночи неожиданно проснулась от звука пожарной сигнализации и запаха гари.

"Я сразу же разбудила мужа Пола, который побежал вниз, чтобы проверить. Он обнаружил, что вся наша посудомоечная машина была охвачена пламенем. Побежал наверх, чтобы сказать мне, что нам нужно забрать детей и уйти, что мы и сделали", — объяснила женщина.

К 1:25 ночи все жители дома успели выбежать на улицу, а спустя лишь две минуты он был полон дыма, рассказала Андерсон.

Посудомоечной машиной, о которой идет речь, прежде пользовались около 10 лет. Компания-производитель Electrolux пока не ответила на запрос журналистов.

Расследование, которое провела местная пожарная служба, выявило износ проводов внутри машины.

"Это колоссальная потеря — теперь всю нашу кухню придется переделывать. Компания, которая проводит ремонт, забирает каждый предмет в доме — все покрыто сажей. Они скажут, что можно спасти и оставить. Потерять все и не иметь возможности находиться в своем доме — это тяжело. Я думаю о приближающихся праздниках и днях рождения, мне грустно от мысли, что мы, скорее всего, не будем дома ни на одном из них", — объяснила она.

Кухня, в которой посудомоечную машину оставили на ночь

Как только дом станет пригодным для проживания, семья планирует вернуться обратно, на это уйдет около полугода.

Райан Грегор, электрик из компании RCG Electrical, сказал, что возгорания бытовой техники случаются редко, но все же они возможны.

"Я своими глазами видел потенциальные опасности в наших домах, поэтому очень важно о них помнить. Такие факторы, как возраст приборов и состояние общей электросистемы могут способствовать рискам", — объяснил он.

По его словам, посудомоечные машины, как и любой другой прибор, имеют срок службы, потому важны регулярные проверки и обслуживание.

Видео, снятое жительницей Канзаса, набрало более 1,4 млн просмотров и более 43 600 лайков за неделю.

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