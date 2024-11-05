Миття посуду спровокувало скандал між американцями та британцями: що сталося (відео)

Річ в тім, що британці та американці миють посуд принципово по-різному. Зокрема, британці не змивають мийний засіб, що дуже дратує американців.

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Між жителями США та Великої Британії в мережі виник скандал через відео, в якому британець миє посуд після вечері. Воно стало причиною спору між громадянами двох країн щодо того, як правильно мити посуд, пише Mirror.

Скандал виник після того, як користувач TikTok Spiritual AF попросив британців показати, як вони миють посуд. В результаті виявилось, що у Великій Британії не обмивають мильну піну з чистого посуду перед тим, як покласти її на сушарку. Ця звичка дуже роздратувала американців.

В коментарях користувачі дивувались, що британці їдять з мильного посуду та зазначали, що таке миття посуду — це повний бардак. Одна з коментаторок вказала, що зазнала "величезного культурного шоку" під час переїзду в Англію через таку процедуру.

Своєю чергою жителі Великої Британії розповідали, що нема потреби змивати мильну піну в тому випадку, якщо тарілки та чашки витираються кухонним рушником перед прибиранням їх в шафу. На спір навіть відреагувала "гуру прибирання" Енн Рассел. Вона засудила побоювання, що британці отруюють себе мийним засобом.

"Середній обсяг води, який люди використовують для миття посуду, становить близько п'яти літрів. І в цю кількість вони додають приблизно 10 мл мийного засобу, тобто 0,01 відсотка мийного засобу… Ви у повній безпеці. Не хвилюйтесь, ви не вб'єте себе", — додала експертка.

Вона зазначила, що важливо мити посуд дуже гарячою і чистою водою та розміщувати їх в раковині догори дном.

"Найімовірніше, так вода буде повністю зливатись і все буде в порядку. Багато людей так роблять; вони також використовують кухонний рушник, щоб витерти рідину для миття посуду", — розповіла Енн Рассел.

Раніше Фокус писав, що гостя телевізійного шоу Antiques Roadshow була приголомшена, коли дізналася, що її дерев'яна миска коштує тисячі доларів. Цей посуд жінка купила під час медового місяця 22 роки тому.

Нагадаємо, що мешканка Канзасу через пожежу на деякий час залишилася без даху над головою. Вся річ в тім, що вона включила посудомийну машину вночі.