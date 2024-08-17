Посудомийну машину не варто вмикати вночі: американка показала, що залишилося від кухні (відео)

За словами мешканки США, тепер її сім'я залишилася без дому на кілька місяців, і вона намагається попередити інших про небезпеку, пов'язану з увімкненням посудомийних машин на ніч.

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Засмучена мешканка Канзасу розповіла в соцмережах про пожежу, через яку її сім'я на деякий час залишилася без даху над головою. Відео опубліковано в TikTok.

29-річна Симона Андерсон поділилася кадрами, знятими в її кухні після загоряння посудомийної машини. За її словами, вона ніколи не думала, що подібне може статися, але тепер, коли її сім'я залишилася без дому на кілька місяців, вона намагається попередити інших про небезпеку і радить не вмикати посудомийну машину вночі.

Мати двох дітей із канзаського міста Топіка розповіла журналістам, що в ніч пожежі увімкнула посудомийну машину і лягла спати. Раніше вона завжди так робила. Але о другій годині ночі несподівано прокинулася від звуку пожежної сигналізації та запаху гару.

"Я відразу ж розбудила чоловіка Пола, який побіг униз, щоб перевірити. Він виявив, що вся наша посудомийна машина була охоплена полум'ям. Побіг нагору, щоб сказати мені, що нам потрібно забрати дітей і піти, що ми й зробили", — пояснила жінка.

О 1:25 ночі всі мешканці будинку встигли вибігти на вулицю, лише за дві хвилини він був сповнений диму, розповіла Андерсон.

Посудомийною машиною, про яку йдеться, колись користувалися близько 10 років. Компанія-виробник Electrolux поки що не відповіла на запит журналістів.

Розслідування, яке провела місцева пожежна служба, виявило знос дротів усередині машини.

"Це колосальна втрата — тепер усю нашу кухню доведеться переробляти. Компанія, яка проводить ремонт, забирає кожен предмет у будинку — все вкрите сажею. Вони скажуть, що можна врятувати та залишити. Втратити все і не мати можливості перебувати у своєму домі — це важко. Я думаю про свята, що наближаються, і дні народження, мені сумно від думки, що ми, найімовірніше, не будемо вдома на жодному з них", — пояснила вона.

Кухня, в якій посудомийну машину залишили на ніч

Щойно будинок стане придатним для проживання, сім'я планує повернутися назад, на це піде близько пів року.

Раян Грегор, електрик з компанії RCG Electrical, сказав, що загоряння побутової техніки трапляються рідко, але все ж вони можливі.

"Я на власні очі бачив потенційні небезпеки в наших будинках, тому дуже важливо про них пам'ятати. Такі фактори, як вік приладів і стан загальної електросистеми можуть сприяти ризикам", — пояснив він.

За його словами, посудомийні машини, як і будь-який інший прилад, мають термін служби, тому важливі регулярні перевірки та обслуговування.

Відео, зняте мешканкою Канзасу, набрало понад 1,4 млн переглядів і понад 43 600 лайків за тиждень.

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