За твердженнями конспірологів, уряд не приховує свої експерименти з погодою. Однак вони є безпечними, говорять прихильники теорій змов.

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Метеорологічне бюро Великобританії стало мішенню для цілої армії прихильників теорій змови. Вони звинуватили відомство у "приховуванні геоінженерних проєктів, створенні "неприродних чи аномальних" хімтрейлів та використанні машин для створення хмар", пише The Daily Star.

За інформацією видання, користувачі інтернету лютують з приводу прогнозів відомства, опублікованих на Facebook. Вони вважають їх шахрайськими.

Зокрема, у нещодавньому відеоролику був представлений прогноз погоди на вихідні з підписом: "Після переважно сірих і сумних вихідних, чи може наступний тиждень запропонувати щось сонячніше? Дізнайтесь із нашого прогнозу на наступні п'ять днів".

"Погода стає дедалі гіршою, температура тримається цілий рік, а ваша організація замішана у незаконному маніпулюванні погодою. Ви визнали, що у вас є всі дані щодо всіх геоінженерних проєктів по всій Великій Британії", — так прокоментував відео один із користувачів інтернету.

В коментарях до відео звертають увагу, що в деяких районах хмарність тримається декілька місяців, однак в прогнозах погодах говориться про ясне небо. Також люди просять "усунути рукотворні хмари".

"Уряд не приховує, що експериментує з погодою. Навіть метеослужба це визнає. Але не хвилюйтеся, це безпечно та ефективно", — коментують дописи метеорологічного бюро конспірологи.

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