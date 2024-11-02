Закритий для публіки: один із найбільш населених привидами будинків Британії наводить жах на людей

Згідно з легендами, багато колишніх мешканців і гостей будинку або безслідно зникли, або втратили розум за таємничих обставин.

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Будинок №50 на Берклі-сквер у престижному районі Мейфер, Лондон (Англія), відомий як один із найзловісніших будинків Великої Британії. Побудований у 1750 році, особняк набув зловісної репутації наприкінці XIX століття, ставши місцем безлічі загадкових смертей і дивних подій. Про це пише The Mirror.

Професійний дослідник паранормальних явищ Баррі Гай упевнений, що це адреса, яка найбільше "лякає" в Лондоні. Згідно з легендами, багато колишніх мешканців і гостей будинку або безслідно зникли, або втратили розум, або загинули за таємничих обставин. У якийсь момент будинок навіть звільнили від податків, оскільки його було практично неможливо продати через погану славу.

Привиди та страшні історії

За словами дослідників, у мансарді будинку мешкає дух молодої жінки, яка викинулася з вікна після того, як її побив дядько. Кажуть, що вона продовжує наводити жах на тих, хто стикається з її привидом у вигляді білої фігури або коричневого туману.

Крім того, на горищі нібито мешкають привид дитини, вбитої слугою, і дух молодого чоловіка, який збожеволів після довгого ув'язнення в кімнаті. Видання зазначає, що за переказами, його замкнули на горищі й годували через невеликий отвір у дверях, поки він не помер.

Побудований 1750 року, особняк набув зловісної репутації наприкінці XIX століття Фото: Essex Ghost Hunters

Протягом багатьох років відчайдушні авантюристи — від моряків до аристократів — намагалися провести ніч на горищі, але результати завжди були страшними. Людей знаходили або в стані жаху, або мертвими, або вони божеволіли та здійснювали самогубство через роки після свого візиту.

Випадок Томаса Маєрса

Скептики стверджують, що моторошна репутація будинку пов'язана з історією одного з його мешканців — Томаса Маєрс, який оселився в ньому 1859 року після того, як його відкинула наречена.

Чоловік нібито вів замкнутий спосіб життя, бродив будинком уночі й дозволив будівлі занепасти.

Будинок закритий для публіки

Після 1930-х років не було зафіксовано нових випадків появи привидів. Однак будинок, як і раніше, залишається закритим для публіки.

Тим, хто мріє оселитися на Берклі-сквер, доведеться шукати житло поблизу. Востаннє квартири в сусідньому будинку №48 було продано 2008 року за 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.