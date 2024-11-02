Закрыт для публики: один из самых населенных призраками домов Британии наводит ужас на людей

Согласно легендам, многие бывшие жильцы и гости дома либо бесследно исчезли, либо потеряли рассудок при таинственных обстоятельствах.

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Дом №50 на Беркли-сквер в престижном районе Мейфэр, Лондон (Англия), известен как один из самых зловещих домов Великобритании. Построенный в 1750 году, особняк приобрел зловещую репутацию в конце XIX века, став местом множества загадочных смертей и странных происшествий. Об этом пишет The Mirror.

Профессиональный исследователь паранормальных явлений Барри Гай уверен, что это самый "пугающий адрес" в Лондоне. Согласно легендам, многие бывшие жильцы и гости дома либо бесследно исчезли, либо потеряли рассудок, либо погибли при таинственных обстоятельствах. В какой-то момент дом даже освободили от налогов, поскольку его было практически невозможно продать из-за дурной славы.

Призраки и страшные истории

По словам исследователей, в мансарде дома обитает дух молодой женщины, выбросившейся из окна после того, как ее избил дядя. Говорят, что она продолжает наводить ужас на тех, кто сталкивается с ее призраком в виде белой фигуры или коричневого тумана.

Кроме того, на чердаке якобы обитают призрак ребенка, убитого слугой, и дух молодого человека, который сошел с ума после долгого заточения в комнате. Издание отмечает, что по преданию, его заперли на чердаке и кормили через небольшое отверстие в двери, пока он не скончался.

Построенный в 1750 году, особняк приобрел зловещую репутацию в конце XIX века Фото: Essex Ghost Hunters

В течение многих лет отчаянные авантюристы — от моряков до аристократов — пытались провести ночь на чердаке, но результаты всегда были пугающими. Людей находили либо в состоянии ужаса, либо мертвыми, либо они сходили с ума и совершали самоубийство спустя годы после своего визита.

Случай Томаса Майерса

Скептики утверждают, что жуткая репутация дома связана с историей одного из его жильцов — Томаса Майерса, который поселился в нем в 1859 году после того, как его отвергла невеста.

Мужчина якобы вел замкнутый образ жизни, бродил по дому ночью и позволил зданию прийти в упадок.

Дом закрыт для публики

После 1930-х годов не было зафиксировано новых случаев появления призраков. Однако дом по-прежнему остается закрытым для публики.

Тем, кто мечтает поселиться на Беркли-сквер, придется искать жилье поблизости. В последний раз квартиры в соседнем доме №48 были проданы в 2008 году за 1 миллион фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.