Пока карантин не разлучит нас. Как сохранить семью во время пандемии коронавируса

Супружеские пары в Украине на время эпидемии коронавируса устанавливают особые правила и пытаются найти новый баланс в семейных отношениях. Фокус поговорил с психологом Светланой Паниной о том, как сохранить семью во время карантина, а также выяснил, как заключаются браки во время пандемии: росписей в ЗАГСах стало на 50% меньше, но и количество разводов сократилось на 40%

Погода в доме

У киевлянки Ирины замечательная семья – любящий муж, работающий в IT, и двое детей двух и шести лет. Ирина экстраверт, и до карантина девушка часто общалась с друзьями, ходила на танцевальные занятия, фрилансила по возможности. Но с началом эпидемии все изменилось. Муж стал работать удаленно, няня, помогающая с детьми, больше не может приезжать к ним домой, детский сад закрылся. На Ирину в одночасье свалились все домашние хлопоты и уход за малышами. При этом своего личного пространства и возможности отвлечься на какие-то увлечения у нее не осталось.

"Знаю, что некоторые супруги делят домашние обязанности пополам, но мой муж работает весь день, а вечером ему тоже надо отдохнуть"

– Я устала, – без обиняков признается она. – Чувствую, что из-за всей этой ситуации стала более раздражительной. Мне очень не хватает общения с друзьями. Но возможности отдохнуть сейчас просто нет.

Чтобы как-то справиться с напряжением, Ирина даже записалась в онлайн-группу, где "такие же измученные мамочки" делятся своими историями и переживаниями.

– Знаю, что некоторые супруги делят домашние обязанности пополам, но мой муж работает весь день, а вечером ему тоже надо отдохнуть, – говорит она. – Многие знакомые уже потеряли работу, а он продолжает зарабатывать деньги. К тому же, в моей семье у женщин так принято – жертвовать собой, своими нуждами.

В первые дни карантина ситуация усугублялась еще и тем, что вся семья находилась в тесной двухкомнатной квартире, где ни о каком личном пространстве говорить не приходилось. Но за это время они арендовали дом за городом и переехали туда. Теперь у детей есть возможность поиграть на свежем воздухе и развеяться.

– Пока эта ситуация кажется мне терпимой, но если карантин действительно затянется надолго, то справляться с такой эмоциональной нагрузкой станет намного сложнее, – добавляет Ирина.

Карантин — не время разводиться

Не так давно по интернету разошлась новость, что затянувшийся карантин вызвал в Китае всплеск разводов. Лу Шицзюнь, менеджер по регистрации браков из провинции Сычуань, рассказал журналистам, что число желающих разорвать брак за последнее время существенно выросло. Он это связывает как раз с тем, что молодые пары стали больше времени проводить вместе. "Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод", – цитирует его издание Daily Mail.

Психолог и гештальт-терапевт Светлана Панина к информации о выросшей бракоразводной статистике в Китае относится скептически. Эксперт считает, что у жителей КНР во время карантина просто не было возможности разводиться, так что теперь они наверстывают упущенное. Тем не менее, если вы хотите сохранить семью, психолог советует не игнорировать потенциальные проблемы в отношениях, связанные с эмоциональной нагрузкой. И до окончания карантина не стоит принимать никаких судьбоносных решений, особенно о разводе.

Во время карантина лучше не принимать судьбоносных решений, особенно о разводе, советует психолог, но жертвовать собой ради сохранения семьи, где практикуется насилие, нельзя

– Это можно сравнить с командой корабля, – объясняет она. – Во время шторма капитана не меняют. Точно так же и в семье – пока стоит сосредоточиться на каких-то локальных ежедневных задачах.

Впрочем, не стоит забывать о том, что иногда это дискуссионный вопрос: стоит ли сохранять семью. Особенно, если речь идет о семьях, где практикуется домашнее насилие.

– Например, если раньше супруги меньше времени проводили вместе и абьюз случался реже, то во время карантина такие семьи станут особенно кризисными, – отмечает психолог. По ее словам, женщине в ситуациях, когда под угрозой находится ее жизнь или здоровье, важно не сглаживать углы и не терпеть насилие над собой ради сохранения семьи, а обращаться в соответствующие службы поддержки и правоохранительные органы за помощью.

Если же говорить о нормальных семьях, то у пар, проводящих много времени вместе, появляется естественное желание разобраться в старых конфликтах и обидах, вытащить из шкафа подзабытые скелеты. Однако это не лучшая стратегия во время кризиса, а подобное выяснение отношений лучше отложить до окончания карантина, говорит Панина. Эксперт советует супругам сознательно очертить границу, за которую в разговорах лучше не заходить. Для прекращения такой беседы можно даже придумать "стоп-слово".

Вообще, внедрение общесемейных правил может быть полезной практикой. Но важно помнить о том, что не все правила являются условно хорошими, отмечает психолог.

– Всегда надо учитывать, чтобы всем членам семьи было хорошо. Другими словами, не должно быть кого-то привилегированного, в то время как интересы других домочадцев будут ущемлены, – объясняет эксперт.

Сейчас особенно важно установить правила равномерного распределения домашних обязанностей, говорит Панина. А одним из способов соблюсти баланс для работающей пары с детьми может стать мерцающий график, когда оба родителя договариваются со своими работодателями о неполном рабочем дне. Тогда они могут сменять друг друга, и у каждого появится возможность профессиональной реализации.

Правила и границы

Свои правила появились и в семье киевлянки Натальи. И она, и супруг сейчас работают из дома удаленно. Чтобы не мешать друг другу, они распределили пространство в квартире и стали заранее предупреждать, если заняты и их нельзя беспокоить.

– Я, муж и 7-летняя дочка круглые сутки находимся вместе в замкнутом пространстве. И я вижу, как супруг периодически устает от этого постоянного домашнего шума. Поэтому он стал намного чаще выходить из дома и просто гулять по району, чтобы справиться с нагрузкой, – рассказывает Наталья.

Киевлянка Мария Бушмакина рассказывает, что в их семье тоже выработалась особая система на время карантина. Пока супруг работает, они не общаются, а разговаривают лишь во время обеда и совместных коротких перерывов на перекур.

Для украинских женщин основным вызовом становится не 24-часовая близость партнера, а то, что они остаются практически один на один с домашним бытом и детьми без возможности переключиться на что-то другое. Марии Бушмакиной после начала карантина пришлось отказаться от работы. Муж перешел на удаленку, а она взяла на себя основную часть домашних хлопот и заботу о двух сыновьях семи и четырех лет. Первые дни самоизоляции, пока все домочадцы привыкали к новому режиму, дались особенно сложно, признается она. Но постепенно график стабилизировался.

– Очень помогает то, что у дома есть лес, где дети могут нагуляться вволю, – делится Мария. – А вообще "спонсор" нашего здравого рассудка – это моя мама, которая периодически забирает младшего ребенка к себе на несколько дней.

Из-за того, что семьи в полном составе проводят все время вместе, во многих домах стирается понятие личного пространства. В то же время потребность уединиться и посвятить какое-то время лишь себе все равно остается. Психолог Светлана Панина отмечает, что в таком случае есть смысл определить в квартире какое-то место, где можно будет отдохнуть.

– Полезно ввести какую-то территорию, где человек сможет побыть один, где его никто не будет трогать какое-то время, – говорит эксперт. – Пусть это будет даже кресло, в котором мама условно сидит с 6 до 7 вечера, занимается своими делами, и ее не беспокоят. Но в этом случае важно, чтобы другие члены семьи понимали и соблюдали это правило.

В омут с головой

Пока одни обеспокоены тем, как сохранить семью во время карантина, другие эту самую семью только создают. Диана и Артем Коваль решили, что пандемия коронавируса – не повод отменять регистрацию брака. 27 марта они отправились в Соломенский ЗАГС Киева и расписались. Молодожены не забыли и о необходимых мерах предосторожности, поэтому во Дворец бракосочетания пришли в масках.

– Роспись была сама обычная. Гостей и родственников не приглашали, были только вдвоем. Сказали "да" друг другу и уже в машине выпили шампанского. Вот и все празднование, которое мы могли себе позволить, – смеется Диана.

Саму свадьбу молодожены решили устроить в июне. Девушка надеется, что к этому моменту ситуация уже стабилизируется.

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Вообще за время карантина киевские ЗАГСы зарегистрировали 330 браков. Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказывает Рада Дашутина, начальник столичных отделов Регистрации актов гражданского состояния (РАГС). В то же время на 40% сократилось и количество разводов, с 17 марта в Киеве расстались 116 супружеских пар.

– Сейчас все регистрации проходят по заявлениям, которые были поданы еще до начала карантина, – объясняет Дашутина. – Церемонии бракосочетания идут в обычном порядке. Но молодожены и сотрудники ЗАГСов общаются и передают документы, используя средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Заявления о расторжении брака пока не принимаются ни в какой форме, поэтому после окончания карантина нас тоже может ждать всплеск разводов

Все детали церемонии обязательно обговариваются с парой. В самом начале введения карантина некоторые молодожены настаивали на том, чтобы на росписи присутствовали приглашенные. Но сейчас все больше людей понимают необходимость социальной дистанции и сознательно отказываются от этого. Как говорит Дашутина, молодежь креативно подходит и к моменту поцелуя во время регистрации. Иногда пары вместо этого устраивают небольшой ритуал из жестов либо даже исполняют танец, рассказывает она.

Пар, которые отзывают свои заявления из-за карантина, не так много, уточняет начальник отделов РАГС. Как правило, это те, кто не хочет отказываться от традиционной свадьбы с красивым платьем, нарядной прической и большим количеством гостей.

К слову, подать заявку на регистрацию брака в самом помещении ЗАГСа сейчас нельзя. Однако это можно сделать онлайн – через веб-портал "Обращения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". В то же время заявления о расторжении брака пока не принимаются ни в какой форме, поэтому после окончания карантина нас тоже может ждать всплеск разводов, однако он будет связан именно с этой причиной.

Что касается проведения религиозных обрядов, то у христиан еще продолжается Великий пост, так что этот вопрос снимается сам собой. Отец Андрей, настоятель костела св. Николая, рассказал Фокусу, что заявления для проведения обряда венчания здесь традиционно принимают за полгода до события. Однако пока всем парам, которые подали такие заявки осенью, придется дождаться окончания эпидемии в стране. Новые заявления не будут приниматься до стабилизации обстановки. Из-за карантина соответствующие обряды также не проходят в украинских мечетях и синагогах.