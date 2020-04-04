Взять и запретить. Как украинцы встретили решение Кабмина ужесточить карантин

Количество заболевших коронавирусом в Украине растет и Кабмин решил, что нужно действовать. Однако новые меры, принятые правительством, оказались уже традиционным набором "жестких" ограничений и запретов, которые вызвали у многих украинцев вопросы. В том числе и о том, насколько они законны

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения — это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новые ограничения вступят в силу с 6 апреля. Уже с понедельника будет запрещено ходить без маски или респиратора в общественном месте; собираться больше двух; находиться на улице без документа, удостоверяющего личность; детям до 14 лет быть в общественных местах без взрослых; посещать детские и спортивные площадки; посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме случаев выгула собаки одним человеком и служебной необходимости); посещать места, где предоставляют паллиативную помощь и соцзащиту; самовольно покидать место обсервации. Кроме того, документ предприсал самоизолироваться всем украинцам старше 60 лет.

Прочитав запреты, можно прийти к выводу, что последний пункт про запрет самовольно покидать место обсервации возник после того, как пассажиры злополучных рейсов с Бали, препровожденные со скандалом в отель "Казацкий" в Киеве, просто сбежали оттуда. А запрет на массовые сборища в парках – после того, как у граждан Украины появилось непреодолимое желание совместить карантин с шашлыками.

Часть ограничений Кабмин явно позаимствовал у европейских соседей. Часть додумал сам. Но, как и любая инициатива правительства, эта также была встречена в большинстве своем в штыки.

Первый вопрос, который возник у граждан Украины: насколько это вообще законно.

Тем более, что несмотря на наспех принятый 17 марта закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом (№ 3219 ), которым ввели административную ответственность за нарушение норм карантина в виде штрафа, некоторые эксперты в области права, юристы и адвокаты отмечают, что по крайней мере часть карантинных ограничений правительства может противоречить Конституции Украины.

Среди аргументов, озвучивающихся в соцсетях, довольно популярно предположение, что Кабмин не может ограничивать базовые конституционные права украинцев. Такие, например, как право на свободное передвижение. Мол, подобное ограничение возможно в случае введения чрезвычайного положения, которое может ввести лишь Верховная Рада. При этом в соцсетях достаточно активно распространяется совет нарушать постановление Кабмина, ссылаясь на Конституцию, несмотря на то, что у Кабмина по закону "О защите населения от инфекционных болезней" есть полномочия ограничивать права граждан на территории, на которой ввели карантин. Упоминается возможность введения правительством особых условий труда, обучения, перемещения и перевозок и в ст. 30 закона "Основы законодательства Украины про охрану здоровья".

Что, впрочем, не делает новые правила юридически идеальными, поскольку местами они противоречат все тому же закону, который четко опеределяет, кого можно принудительно госпитализировать или отправлять на обсервацию.

Критикуют постановление Кабмина и за большое количество лазеек. К примеру, юрист Иван Либерман, кроме прочего, отмечает, что Кабмин может издавать какие угодно постановления, но определить их законность может разве что Административный суд. "У правоохранителей должна быть доказательная база. Недостаточно просто постановления Кабмина о привлечении к ответственности. Должно быть видео, подтверждающее нарушение. Есть еще очень интересный момент — запрещено ходить без маски. Но как в этом случае будут устанавливать личность? Например, полицейский подходит к человеку на улице и просит предъявить документы, тот их показывает. А как правоохранителю убедиться в личности человека, если он в маске, а ее нельзя снимать, поскольку это расценивается как нарушение? Абсурдная ситуация, но вместе с тем реальная. Второй момент. Разрешается выгуливать животных. Но вопрос в том, что является животным? Можно выгуливать хомячка, например, или другое миниатюрное животное? Это же не птица и не рептилия. В общем, с такими формулировками люди смогут кого только ни выгуливать", — отмечает он.

В соцсетях также сомневаются, что правоохранителям удастся проконтролировать всех граждан Украины. На это просто не хватит ресурсов, тем более, что кроме поимки нарушителей карантина, полицейским нужно заниматься и другими преступлениями.

Кроме законности новых мер, в соцсетях живо обсуждали, что же именно запрещено и как это трактовать. Тем более, что список ограничений, составленный Кабмином, оставляет довольно обширный простор для фантазии. Среди популярных вопросов: можно ли использовать парки для того, чтобы пройти к магазину или на остановку общественного транспорта? Что такое "общественное место", находясь в котором обязательно нужно надевать маску?

По словам юристов, определение "общественного места" в Украине есть только в антитабачном законодательстве, и под него фактически подпадает любое помещение со свободным доступом. "Вкратце — если там нельзя курить, то вы там должны быть в маске", — объясняет юрист Максим Костецкий.

Естественно, что не найдя ответы на свои вопросы в официальных источниках, украинцы принялись обсуждать возможные способы обойти новые правила. Тем более, что в соцсетях предполагают, что полиция в первые дни действия запретов может проявлять излишнее рвение, так что с 6 марта на улицу нужно будет выходить подготовленным.

В соцсетях также указывают на то, что пока в Кабмине, МОЗ и прочих госструктурах даже не вспоминают Пасху, которая наступит 19 апреля. И предполагают, что власть будет закручивать гайки до последнего, чтобы в популярный в Украине праздник граждане сидели по домам. Тем более, что пик заболеваемости ожидается именно на вторую половину апреля.

При этом, несмотря на все недовольство, многие пользователи соцсетей приходят к неутешительному выводу, что новые ограничения это все-таки не хитрый план по узурпации власти, а хаотические метания напуганных чиновников, которые не знают, что делать.

Не обошлись новые решения Кабмина и без волны мемов на злобу дня.

В целом, в соцсетях к последним инициативам Кабмина отнеслись с прохладцей. Среди популярных мнений — уверенность в том, что никаких ощутимых результатов ужесточение карантина не принесет. Те, у кого есть возможность и желание дисциплинированно сидеть в самоизоляции, ожидая окончания карантина, продолжат соблюдать карантин, а всех остальных, кому нужно будет выйти из дома в поисках пропитания или захочется съездить на гробки — никакие штрафы не остановят. Не найдут они понимания и в том случае, если полиция все-таки примется активно штрафовать нарушителей, среди которых окажется немало людей, живущих на пенсию в несколько тысяч гривен в месяц.