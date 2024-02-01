Карантин в Киевской области: какие школы закроют из-за эпидемии гриппа

Из-за роста количества больных гриппом и ОРВИ в Киевской области решили отправить детей на дистанционное обучение. Тем временем в Киеве не планируют закрывать школы, зато советуют родителям держать больных детей дома.

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В Киевской области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим 32 школы в трех районах области перешли на дистанционное обучение. О текущей эпидемической ситуации в регионе во время брифинга в Киевской ОГА рассказали представительницы государственных органов власти: Валентина Липчанчук, заведующая отделом из Государственного учреждения "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины", и Любовь Крикливец, временно исполняющая обязанности директора Департамента здравоохранения.

Спикеры сообщили, что в течение прошлой недели, с 22 по 28 января 2024 года, количество больных гриппом и ОРВИ в Киевской области выросло на 39%. Подобный рост на 8% превысил эпидемический порог. То есть на сегодня в регионе "средний уровень интенсивности эпидемического процесса". Худшие показатели — в Бориспольском районе, лучшие — в Вышгородском.

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Уровень заболеваемости среди детей повысился еще сильнее — достиг 44%. В районах, где ситуация самая сложная, решили ввести дистанционное обучение в школах. Решение о закрытии учебных заведений Киевской области коснулось 32 школ:

Бориспольский район — карантин в 18 школах;

Фастовский район — 7;

Броварской район — 7.

Карантин 2024 в Украине — ситуация в Киеве

О ситуации в Киеве гражданам рассказали на портале Киевской городской государственной администрации (КГГА). Указано, что 31 января состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого обнародовали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ — показатель вырос на 50%. Жителям столицы предлагают соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться — мыть и дезинфицировать руки, не выходить на улицу, если есть первые симптомы.

Одна из участниц заседания, директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, обратилась к родителям школьников — посоветовала им не отправлять в учебные заведения детей с насморком. По ее словам, если количество больных возрастет из-за пренебрежения мерами безопасности, то "мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы".

Уровень заболеваемости гриппом в январе 2024 года

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин 1 февраля заявил, что с 22 по 28 января поставлены диагнозы грипп и ОРВИ 185 402 украинцам, из них COVID-19 — у 3 492 человек. Эпидемический порог превышен в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Также напомнил, что лучший способ уберечься — вакцинация.

Отметим, 29 января в СМИ рассказали о реакции родителей на возможность перехода школ на дистанционное обучение. Граждане отметили, что дети подхватывают инфекцию в результате длительного пребывания в бомбоубежищах. У них возникло предложение — закрыть школы на карантин на две недели.

Напоминаем, Фокус ранее писал о регионах, где объявили карантин из-за роста количества больных детей. В частности, детей отправили домой в некоторых учебных заведениях Хмельницкого, Винницы, Львова и в ряде других населенных пунктов.