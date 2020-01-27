Вирусологи Ухани изучали смертельный для свиней коронавирус, переносимый летучими мышами, еще в 2018

Ученые надеялись, что летучие мыши научат людей, как сопротивляться вирусам

В китайском городе Ухань, который сейчас является центром вспышки коронавируса, еще в 2018 году проводились исследования коронавируса, найденного в организме летучих мышей. Тогда информацию об экспериментах опубликовало государственное агентство Синьхуа.

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть самим, мы вошли в число мировых лидеров. Есть надежда, что летучие мыши, которые переносят вирусы, не болея, научат и людей, как сопротивляться вирусам", – говорится в новости.

Исследования проводились в Уханьском институте вирусологии 35-летним Чжоу Пэн, который в последствии опубликовал свою работу в международном научном журнале Nature. Он изучал коронавирус, который переносят летучие мыши, вызывающий смертельную диарею у поросят.

Молодой ученый опубликовал научную статью, состоящую из 28 глав, рассказывая об успехах своей исследовательской группы.

Автор исследования, научный сотрудник Уханьского института вирусологии АНК Чжоу Пэн. Фото: Синьхуа

Стоит подчеркнуть, что большая часть известных коронавирусов поражают животных и не передаются от человека к человеку. По словам исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, прежде чем поразить человека, вирусу нужно было мутировать, а после еще раз видоизмениться, чтобы передаваться уже от человека к человеку. В Национальной комиссии здравоохранения Китая ранее подтверждали, что вирус способен мутировать, повышая риск его распространения.

Вероятным источником передачи были названы летучие мыши, из которых готовят популярный в Ухани суп. Деликатес, в том числе, продавался и на местном рынке морепродуктов, который связывают с первыми сообщениями о заражении.

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая собрали 585 образцов из вышеупомянутого рынка в Ухани. В 33 собранных образцах подтвердилось присутствие нового коронавируса. Образцы были взяты из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка, передает China Daily.

В центре подчеркнули, что именно в этой части рынка продавались дикие животные. Правда, о каких именно животных идет речь, эксперты не уточнили.

В это же время, в Народной больнице университета Ухань назвали первые симптомы, которые проявляются у заразившихся 2019 nCoV, пишет Синьхуа. Среди них оказались тошнота, сильная диарея и проблемы с пищеварением.

Также заразившиеся ощущают головные боли, учащенное сердцебиение и затрудненность дыхания. Повышение температуры и кашель начинаются на более поздних стадиях.

Известно, что новый штамм коронавируса поражает пищеварительную и нервную системы, возникают проблемы с сердцем и глазами, а также лихорадка, усталость и сухой кашель.

В многопрофильном отделении респираторной и реанимационной медицины, гастроэнтерологии больницы Уханьского университета подтвердили и нетипичные случаи. Например, в больницу обратился пациент, который страдал от диареи на протяжении трех дней, но у него не нашли лихорадки или других респираторных симптомов. Компьютерная томография показала в его легких множественные пластинчатые тени.

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