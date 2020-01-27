Вирусологи Ухани изучали смертельный для свиней коронавирус, переносимый летучими мышами, еще в 2018

2020-01-27 15:23:01

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Ученые надеялись, что летучие мыши научат людей, как сопротивляться вирусам

В китайском городе Ухань, который сейчас является центром вспышки коронавируса, еще в 2018 году проводились исследования коронавируса, найденного в организме летучих мышей. Тогда информацию об экспериментах опубликовало государственное агентство Синьхуа.

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть самим, мы вошли в число мировых лидеров. Есть надежда, что летучие мыши, которые переносят вирусы, не болея, научат и людей, как сопротивляться вирусам", – говорится в новости.

Исследования проводились в Уханьском институте вирусологии 35-летним Чжоу Пэн, который в последствии опубликовал свою работу в международном научном журнале Nature. Он изучал коронавирус, который переносят летучие мыши, вызывающий смертельную диарею у поросят.

Молодой ученый опубликовал научную статью, состоящую из 28 глав, рассказывая об успехах своей исследовательской группы.

Чжоу Пэн, Уханьский институт вирусологии Автор исследования, научный сотрудник Уханьского института вирусологии АНК Чжоу Пэн. Фото: Синьхуа

Стоит подчеркнуть, что большая часть известных коронавирусов поражают животных и не передаются от человека к человеку. По словам исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, прежде чем поразить человека, вирусу нужно было мутировать, а после еще раз видоизмениться, чтобы передаваться уже от человека к человеку. В Национальной комиссии здравоохранения Китая ранее подтверждали, что вирус способен мутировать, повышая риск его распространения.

Вероятным источником передачи были названы летучие мыши, из которых готовят популярный в Ухани суп. Деликатес, в том числе, продавался и на местном рынке морепродуктов, который связывают с первыми сообщениями о заражении.

Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая собрали 585 образцов из вышеупомянутого рынка в Ухани. В 33 собранных образцах подтвердилось присутствие нового коронавируса. Образцы были взяты из 22 киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в западной части рынка, передает China Daily.

В центре подчеркнули, что именно в этой части рынка продавались дикие животные. Правда, о каких именно животных идет речь, эксперты не уточнили.

В это же время, в Народной больнице университета Ухань назвали первые симптомы, которые проявляются у заразившихся 2019 nCoV, пишет Синьхуа. Среди них оказались тошнота, сильная диарея и проблемы с пищеварением.

Также заразившиеся ощущают головные боли, учащенное сердцебиение и затрудненность дыхания. Повышение температуры и кашель начинаются на более поздних стадиях.

Известно, что новый штамм коронавируса поражает пищеварительную и нервную системы, возникают проблемы с сердцем и глазами, а также лихорадка, усталость и сухой кашель.

В многопрофильном отделении респираторной и реанимационной медицины, гастроэнтерологии больницы Уханьского университета подтвердили и нетипичные случаи. Например, в больницу обратился пациент, который страдал от диареи на протяжении трех дней, но у него не нашли лихорадки или других респираторных симптомов. Компьютерная томография показала в его легких множественные пластинчатые тени.

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