В российской академии наук хотят проверить теорию внеземного происхождения коронавируса

Теорию предложил британский астробиолог. По его мнению, вирус занес на Землю метеор, который в октябре взорвался над Китаем

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-2019, может иметь внеземное происхождение. Заведующий отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук Вячеслав Ильин считает вполне вероятной такую гипотезу и предлагает ее проверить на МКС. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеоритом. Он якобы вполне мог что-то в себе содержать. С Чандрой Викрамасингхом мы иногда переписываемся. У него интересная команда, да и сам он очень интересный человек. Его предположение я прочитал в интернете, вряд ли это фейк. Таким образом, по его мнению, коронавирус может быть внешне занесенным", - рассказал российский академик

На уточняющий вопрос, может ли быть правдой, что вирус занесен из космоса, Ильин ответил утвердительно.

Для проверки версии он предлагает провести исследования по синтезу вирусоподобных ДНК во время длительных полетов на Международной космической станции, который запланирован на 2023-2024 годы на научном аппарате "Бион-М" № 2.

"В рамках эксперимента "Метеорит" на внешней стороне спускаемого аппарата прикрепят имитирующие метеорит камни с лунками, в которые поместят термофильные (выдерживающие высокую температуру, –ред.) бактерии. Основная задача исследования — проверить, может ли жизнь быть занесена на Землю из космоса. [...] Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного. Это нужно исследовать", - заявил он.

Британский физик Чандра Викрамасингх (сам он родом со Шри-Ланки) еще в феврале заявил, что коронавирус попал на Землю в октябре 2019 года вместе с метеором, который взорвался в небе над Китаем. Тогда британской газете Express он рассказал, что метеор "содержал внутри монокультуру инфекционных частиц вируса 2019-nCoV, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора". В подтверждение своей теории он привет тот факт, что вспышка заболевания произошла именно в том регионе, над которым взорвался метеор.

Позже в комментарии Daily Mail он рассказал, что "занесенный из космоса вирус" распространился по планете по воздуху. По его мнению, он попала в стратосферные воздушные потоки, которые разнесли его вдоль "глобальной полосы между 40–60° северной широты", и все "основные сильные вспышки" появляются "именно в этом диапазоне".

В то же время эксперты по инфекционным болезням опровергают теорию профессора Викрамасингх, отметив, что COVID-19 похож на другие известные коронавирусы.

Астробиолог является сторонником "панспермии" - теории, согласно которой жизнь рассеяна по всей Вселенной и путешествует между планетами на метеорах, кометах и космической пыли.

Как пишет Space.com, Викрамасингх ранее утверждал, что еще один коронавирус, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром (SARS), также попал на землю из космоса. В 1970-х физик даже написал книгу под названием "Болезни из космоса" и на протяжении десятилетий пытался доказать, что такие болезни, как ОРВИ или грипп, занесены на Землю извне.

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смертельно опасный коронавирус распространился из закрытой научной лаборатории в городе Ухань.