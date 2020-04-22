Карантин в Украине начнут отменять 11 мая, — Шмыгаль

Премьер назвал главные условия для начала выхода из карантина

Украина может начать выход из карантина 11 мая, в случае если в течении 10 дней уровень прироста заболевших не будет превышать 5%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Кроме того, правительство решило продлить карантин до 11 мая. Премьер заявил, что уже разработан план выхода из карантина, который будет состоять из пяти этапов.

Шмыгаль подчеркнул, что день "К" (дата выхода из карантина) может наступить именно 11 мая.

"Мы еще не прошли пик заболеваемости, он может настать между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода. Есть стартовая точка реализации, условно - "День К", то есть день конца карантина. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая", - сообщил он.

Но для начала выхода из карантина необходимо несколько условий. Первое - чтобы в течении 10 дней прирост заболевших не превышал 5%. Также необходимо, что больницы, которые принимают больных с коронавирусом были заполнены не более чем на 50%, сейчас этот показатель составляет 10%.

Еще одно важное условие - увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус в день. По словам премьера, за две недели этот показатель увеличился с 700 тестов в день до 4700.

Кроме того необходимо улучшить обеспечение больниц и медиков защитными средствами.

При соблюдении этих условий 11 мая Украина может начать выход из карантина. На первом этапе планируется открыть парки, часть магазинов, которые продают непродовольственные товары и возможно некоторые другие предприятия.

По слова Шмыгаля, эти меры позволят вернуть часть людей на работу и улучшат "эмоциональное состояние" украинцев. При этом премьер подчеркнул, что главные экспортные сферы экономики Украины не останавливались на время карантина и продолжают работать.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.