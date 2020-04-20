На этой неделе Кабмин может немного смягчить карантин, – Шмыгаль

"Планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах", – говорит премьер. Остальные органичительные меры скорее всего продлят

Уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер Денис Шмыгаль.

При этом, премьер сообщил, что по рассчетам Национальной академии наук Украины, в Украине будет два пика заболеваемости COVID-19: в конце апреля и между 3 и 8 мая.

Но правительство все-равно намерено на этой неделе смягчить органичительные меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", – добавил Шмыгаль.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирусом заражено 2 407 341 человек. Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных.