Статистика коронавируса в Украине на 20 апреля: за сутки 261 новый случай

Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек

В Украине, по состоянию на утро 20 апреля, лабораторно подтверждены 5710 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В стране также был зафиксирован 151 летальный случай, а 359 пациентов выздоровели. За минувшие сутки был зарегистрирован 261 новый случай.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

м. Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ровенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

В стране на амбулаторном лечении находятся 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

По состоянию на утро 20 апреля в Центр общественного здоровья Украины поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщений о подозрении на COVID-19.

Кроме этого, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодняшний небольшой рост числа зараженных связан с тем, что 7 областей не подали информацию о результатах новых тестов. Так, не были получены данные из Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.

По словам Степанова, за сутки сделано 1968 тестов ПЦР. Для сравнения – в одной Москве делают в сутки 18 тысяч тестов.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус: