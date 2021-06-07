Круглосуточные кафе и концерты без ограничений: в Украине смягчили карантин

Кабмин ослабил карантинные ограничения по всей стране и ввел новые критерии "зеленой" карантинной зоны.

Кабинет министров своим постановлением №583 смягчил карантинные ограничения в Украине.

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Согласно документу, в стране разрешили проведение массовых мероприятий (в т. ч. в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест.

Кроме этого, ограничения не будут применяться, если у всех участников и организаторов мероприятия будет отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР или экспресс-теста (на антиген), проведенного не позднее чем за 72 часа до проведения мероприятия.

Также позволен прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, если наполненность залов будет не более двух третей мест.

Отныне "зеленый" уровень эпидопасности будет устанавливаться, если число выявленных новых случаев инфицирования коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней будет менее 75.

При этом, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом должен быть менее 4%, число тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тысяч человек – более 300.

Действовать новые правила будут, если на всей территории Украины не будет регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что летом 2021 года в Украине могут ослабить карантинные ограничения при условии, что ситуация с COVID-19 пойдет на спад.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания на COVID-19.