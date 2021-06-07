Цілодобові кав'ярні і концерти без обмежень: в Україні пом'якшили карантин

Кабмін послабив карантинні обмеження по всій країні і ввів нові критерії "зеленої" карантинної зони.

Кабінет міністрів своєю постановою №583 пом'якшив карантинні обмеження в Україні.

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Згідно з документом, у країні дозволили проведення масових заходів (у т. ч. у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) з умовою перебування однієї людини на 4 квадратних метрах площі території або наповненістю залів понад дві третини місць.

Крім цього, обмеження не будуть застосовуватися, якщо у всіх учасників і організаторів заходу буде негативний результат тестування на коронавірус методом ПЦР або експрес-тесту (на антиген), проведеного не пізніше ніж за 72 години до проведення заходу.

Також дозволений прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших установах культури, якщо наповненість залів буде не більше двох третин місць.

Відтепер "зелений" рівень епіднебезпеки буде встановлюватися, якщо число виявлених нових випадків інфікування коронавірусу на 100 тисяч населення за останні 14 днів буде менше 75.

При цьому, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом повинен бути менше 4%, число тестувань методом ПЦР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тисяч осіб — понад 300.

Діяти нові правила будуть, якщо на всій території України не буде регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що влітку 2021 року в Україні можуть послабити карантинні обмеження за умови, що ситуація з COVID-19 піде на спад.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19.