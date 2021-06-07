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Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: скончались 33 человека

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коронавирус в украине
Фото: gazeta.ru

В стране зафиксировано наименьшее количество случаев COVID-19 за последние два месяца. В Запорожской области не было ни одного случая заражения.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания на COVID-19. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Среди заболевших 30 детей и 61 медицинский сотрудник.

За минувшие сутки в Украине:

  • Госпитализировали — 601 лицо
  • Летальных случаев — 33
  • Выздоровели — 1743 лица.

За сутки было проведено 10 723 ПЦР-тестов, 1356 ИФА-тестов, также было проведено 5512 экспресс-тестов на COVID-19.

Всего, как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки было сделано 17 591 тестов.

За все время пандемии в стране:

  • Заболели — 2 215 052 лица
  • Выздоровели — 2 094 971 лицо
  • Летальных случаев — 51 215
  • Проведено ПЦР-тестов — 10 346 878.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

статистика коронавируса
Фото: Коронавирус_инфо

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 87 случаев;
  • Винницкая область — 11 случаев;
  • Волынская область — 17 случаев;
  • Днепропетровская область — 47 случаев;
  • Донецкая область — 5 случаев;
  • Житомирская область — 29 случаев;
  • Закарпатская область — 8 случаев;
  • Запорожская область — 0 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 8 случаев;
  • Киевская область — 52 случая;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 19 случаев;
  • Николаевская область — 78 случаев;
  • Одесская область — 12 случаев;
  • Полтавская область — 3 случая;
  • Ровенская область — 42 случая;
  • Сумская область — 8 случаев;
  • Тернопольская область — 25 случаев;
  • Харьковская область — 10 случаев;
  • Херсонская область — 20 случаев;
  • Хмельницкая область — 4 случая;
  • Черкасская область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 19 случаев;
  • Черниговская область — 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным Минздрава, COVID-паспорта для украинцев начнут работать с 1 июля.

Также сообщалось, что президент Зеленский спустя 2 месяца получил вторую дозу вакцины от коронавируса.