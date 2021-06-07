Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: скончались 33 человека
В стране зафиксировано наименьшее количество случаев COVID-19 за последние два месяца. В Запорожской области не было ни одного случая заражения.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания на COVID-19. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
Среди заболевших 30 детей и 61 медицинский сотрудник.
За минувшие сутки в Украине:
- Госпитализировали — 601 лицо
- Летальных случаев — 33
- Выздоровели — 1743 лица.
За сутки было проведено 10 723 ПЦР-тестов, 1356 ИФА-тестов, также было проведено 5512 экспресс-тестов на COVID-19.
Всего, как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки было сделано 17 591 тестов.
За все время пандемии в стране:
- Заболели — 2 215 052 лица
- Выздоровели — 2 094 971 лицо
- Летальных случаев — 51 215
- Проведено ПЦР-тестов — 10 346 878.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 87 случаев;
- Винницкая область — 11 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 47 случаев;
- Донецкая область — 5 случаев;
- Житомирская область — 29 случаев;
- Закарпатская область — 8 случаев;
- Запорожская область — 0 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 52 случая;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 19 случаев;
- Николаевская область — 78 случаев;
- Одесская область — 12 случаев;
- Полтавская область — 3 случая;
- Ровенская область — 42 случая;
- Сумская область — 8 случаев;
- Тернопольская область — 25 случаев;
- Харьковская область — 10 случаев;
- Херсонская область — 20 случаев;
- Хмельницкая область — 4 случая;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 19 случаев;
- Черниговская область — 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным Минздрава, COVID-паспорта для украинцев начнут работать с 1 июля.
Также сообщалось, что президент Зеленский спустя 2 месяца получил вторую дозу вакцины от коронавируса.