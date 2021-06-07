Статистика коронавируса в Украине на 7 июня: скончались 33 человека

В стране зафиксировано наименьшее количество случаев COVID-19 за последние два месяца. В Запорожской области не было ни одного случая заражения.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания на COVID-19. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

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Среди заболевших 30 детей и 61 медицинский сотрудник.

За минувшие сутки в Украине:

Госпитализировали — 601 лицо

Летальных случаев — 33

Выздоровели — 1743 лица.

За сутки было проведено 10 723 ПЦР-тестов, 1356 ИФА-тестов, также было проведено 5512 экспресс-тестов на COVID-19.

Всего, как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, за минувшие сутки было сделано 17 591 тестов.

За все время пандемии в стране:

Заболели — 2 215 052 лица

Выздоровели — 2 094 971 лицо

Летальных случаев — 51 215

Проведено ПЦР-тестов — 10 346 878.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 87 случаев;

Винницкая область — 11 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 47 случаев;

Донецкая область — 5 случаев;

Житомирская область — 29 случаев;

Закарпатская область — 8 случаев;

Запорожская область — 0 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 52 случая;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 5 случаев;

Львовская область — 19 случаев;

Николаевская область — 78 случаев;

Одесская область — 12 случаев;

Полтавская область — 3 случая;

Ровенская область — 42 случая;

Сумская область — 8 случаев;

Тернопольская область — 25 случаев;

Харьковская область — 10 случаев;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным Минздрава, COVID-паспорта для украинцев начнут работать с 1 июля.

Также сообщалось, что президент Зеленский спустя 2 месяца получил вторую дозу вакцины от коронавируса.