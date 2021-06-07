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Статистика коронавірусу в Україні на 7 червня: померли 33 людини

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коронавірус в Україні
Фото: gazeta.ru

У країні зафіксовано найменшу кількість випадків COVID-19 за останні два місяці. В Запорізькій області не було зафіксовано жодного випадку.

За минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

Серед захворілих 30 дітей і 61 медичний працівник.

За минулу добу в Україні:

  • Госпіталізували — 601 особу;
  • Летальних випадків — 33;
  • Одужали — 1743 особи.

За добу було проведено 10 723 ПЛР-тестів, 1356 ІФА-тестів, також було проведено 5512 експрес-тестів на COVID-19.

Всього, як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, за минулу добу було зроблено 17 591 тестів.

За весь час пандемії в країні:

  • Захворіли — 2 215 052 особи;
  • Одужали — 2 094 971 особа;
  • Летальних випадків — 51 215;
  • Проведено ПЛР-тестів — 10 346 878.

Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

статистика коронавірусу
Фото: Коронавирус_инфо

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 87 випадків;
  • Вінницька область — 11 випадків;
  • Волинська область — 17 випадків;
  • Дніпропетровська область — 47 випадків;
  • Донецька область — 5 випадків;
  • Житомирська область — 29 випадків;
  • Закарпатська область — 8 випадків;
  • Запоріжська область — 0 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 випадків;
  • Київська область — 52 випадки;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 5 випадків;
  • Львівська область — 19 випадків;
  • Миколаївська область — 78 випадків;
  • Одеська область — 12 випадків;
  • Полтавська область — 3 випадки;
  • Рівненська область — 42 випадки;
  • Сумська область — 8 випадків;
  • Тернопільська область — 25 випадків;
  • Харківська область — 10 випадків;
  • Херсонська область — 20 випадків;
  • Хмельницька область — 4 випадки;
  • Черкаська область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 19 випадків;
  • Чернігівська область — 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, COVID-паспорти для українців почнуть працювати з 1 липня.

Також повідомлялося, що президент Зеленський через 2 місяці отримав другу дозу вакцини від коронавірусу.