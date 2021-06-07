Статистика коронавірусу в Україні на 7 червня: померли 33 людини

У країні зафіксовано найменшу кількість випадків COVID-19 за останні два місяці. В Запорізькій області не було зафіксовано жодного випадку.

За минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Серед захворілих 30 дітей і 61 медичний працівник.

За минулу добу в Україні:

Госпіталізували — 601 особу;

Летальних випадків — 33;

Одужали — 1743 особи.

За добу було проведено 10 723 ПЛР-тестів, 1356 ІФА-тестів, також було проведено 5512 експрес-тестів на COVID-19.

Всього, як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, за минулу добу було зроблено 17 591 тестів.

За весь час пандемії в країні:

Захворіли — 2 215 052 особи;

Одужали — 2 094 971 особа;

Летальних випадків — 51 215;

Проведено ПЛР-тестів — 10 346 878.

Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 87 випадків;

Вінницька область — 11 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 47 випадків;

Донецька область — 5 випадків;

Житомирська область — 29 випадків;

Закарпатська область — 8 випадків;

Запоріжська область — 0 випадків;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 52 випадки;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 5 випадків;

Львівська область — 19 випадків;

Миколаївська область — 78 випадків;

Одеська область — 12 випадків;

Полтавська область — 3 випадки;

Рівненська область — 42 випадки;

Сумська область — 8 випадків;

Тернопільська область — 25 випадків;

Харківська область — 10 випадків;

Херсонська область — 20 випадків;

Хмельницька область — 4 випадки;

Черкаська область — 19 випадків;

Чернівецька область — 19 випадків;

Чернігівська область — 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, COVID-паспорти для українців почнуть працювати з 1 липня.

Також повідомлялося, що президент Зеленський через 2 місяці отримав другу дозу вакцини від коронавірусу.