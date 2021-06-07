Статистика коронавірусу в Україні на 7 червня: померли 33 людини
У країні зафіксовано найменшу кількість випадків COVID-19 за останні два місяці. В Запорізькій області не було зафіксовано жодного випадку.
За минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.
Серед захворілих 30 дітей і 61 медичний працівник.
За минулу добу в Україні:
- Госпіталізували — 601 особу;
- Летальних випадків — 33;
- Одужали — 1743 особи.
За добу було проведено 10 723 ПЛР-тестів, 1356 ІФА-тестів, також було проведено 5512 експрес-тестів на COVID-19.
Всього, як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, за минулу добу було зроблено 17 591 тестів.
За весь час пандемії в країні:
- Захворіли — 2 215 052 особи;
- Одужали — 2 094 971 особа;
- Летальних випадків — 51 215;
- Проведено ПЛР-тестів — 10 346 878.
Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 87 випадків;
- Вінницька область — 11 випадків;
- Волинська область — 17 випадків;
- Дніпропетровська область — 47 випадків;
- Донецька область — 5 випадків;
- Житомирська область — 29 випадків;
- Закарпатська область — 8 випадків;
- Запоріжська область — 0 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 випадків;
- Київська область — 52 випадки;
- Кіровоградська область — 3 випадки;
- Луганська область — 5 випадків;
- Львівська область — 19 випадків;
- Миколаївська область — 78 випадків;
- Одеська область — 12 випадків;
- Полтавська область — 3 випадки;
- Рівненська область — 42 випадки;
- Сумська область — 8 випадків;
- Тернопільська область — 25 випадків;
- Харківська область — 10 випадків;
- Херсонська область — 20 випадків;
- Хмельницька область — 4 випадки;
- Черкаська область — 19 випадків;
- Чернівецька область — 19 випадків;
- Чернігівська область — 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, COVID-паспорти для українців почнуть працювати з 1 липня.
Також повідомлялося, що президент Зеленський через 2 місяці отримав другу дозу вакцини від коронавірусу.