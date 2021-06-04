"Без камер и журналистов": спустя 2 месяца Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

По словам Подоляка, на этот раз прививку от коронавируса глава государства получил прямо на территории Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу препарата от коронавируса, тем самым завершив процесс вакцинации. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" Михаил Подоляк, советник руководителя главы Офиса президента.

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По его словам, в Украине "жестко контролируют процесс вакцинации населения от коронавируса" и президент не может стать исключением из правил. Подоляк подчеркнул, что существуют четкие рекомендации через какой промежуток времени после получения первого укола человеку необходимо сделать вторую прививку, и в случае Зеленского этот интервал был соблюден.

Также представитель ОП рассказал, что на этот раз в СМИ не освещали получение президентом укола вакцины, поскольку это является "исключительно формальным процессом".

По его словам, вторую прививку Зеленскому сделали прямо на территории Офиса президента в медицинской амбулатории.

Примечательно, что на текущий момент Минздрав рекомендует, чтобы интервал между двумя прививками вакцины CoviShield составлял 90 дней.

Напомним, первую дозу вакцины от COVID-19 Зеленский получил 2 марта во время рабочей поездки на Донбасс. Тогда об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter. Президент Украины вакцинировался от коронавируса препаратом индийского производства Covishield, который произведен по лицензии Oxford/AstraZeneca.

Отметим, в КГГА сообщили, что на этих выходных, 5 и 6 июня, столичный центр вакцинации от COVID-19, который работает на базе Международного выставочного центра, изменит алгоритм работы. Так, в частности, тем, кто не получил прямого приглашения на получение прививки, придется ждать укола в порядке "живой очереди".