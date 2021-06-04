"Без камер і журналістів": через 2 місяці Зеленський отримав другу дозу вакцини від COVID-19

За словами Подоляка, цього разу щеплення від коронавірусу глава держави отримав прямо на території Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський отримав другу дозу препарату від коронавірусу, тим самим завершивши процес вакцинації. Про це заявив у коментарі "24 каналу" Михайло Подоляк, радник керівника глави Офісу президента.

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За його словами, в Україні "жорстко контролюють процес вакцинації населення від коронавірусу" й президент не може стати винятком із правил. Подоляк наголосив, що існують чіткі рекомендації через який проміжок часу після отримання першого уколу людині необхідно зробити друге щеплення, і в разі Зеленського цей інтервал був дотриманий.

Також представник ОП розповів, що цього разу в ЗМІ не висвітлювали отримання президентом уколу вакцини, оскільки це є "виключно формальним процесом".

За його словами, друге щеплення Зеленському зробили прямо на території Офісу президента в медичній амбулаторії.

Варто зазначити, що на поточний момент МОЗ рекомендує, щоб інтервал між двома щепленнями вакцини CoviShield становив 90 днів.

Нагадаємо, першу дозу вакцини від COVID-19 Зеленський отримав 2 березня під час робочої поїздки на Донбас. Тоді про це він самостійно повідомив на своїй сторінці в Twitter. Президент України вакцинувався від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield, який зроблений за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

Зазначимо, в КМДА повідомили, що на цих вихідних, 5 і 6 червня, столичний центр вакцинації від COVID-19, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, змінить алгоритм роботи. Так, зокрема, тим, хто не отримав прямого запрошення на отримання щеплення, доведеться чекати уколу в порядку "живої черги".