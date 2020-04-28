"Ем дома или на работе". Первый замглавы ОП отрицает посещение ресторана Тищенко

По словам Трофимова, он сейчас работает в очень напряженном режиме, и не стал бы посещать рестораны, даже если бы они были открыты

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина. Об этом сообщает издание Гордон.

"Я карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе", – сказал он в комментарии изданию.

По словам Сергея Трофимова, он сейчас работает в очень напряженном режиме, и не стал бы посещать рестораны, даже если бы они были открыты. Он призвал СМИ опровергнуть информацию о его якобы визите в ресторан "Велюр".

Первый заместитель главы ОП также отметил, что нарушения карантина действительно фиксируются.

"В то время, когда почти вся страна пытается противостоять коронавирусу, когда президент Украины, правительство и власть на местах прикладывают максимум усилий для сокращения негативных последствий распространения коронавируса, действительно, имеют место нарушения карантинных запретов. Правоохранительные органы почти ежедневно выявляют такие случаи", – сказал Трофимов.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей. Среди его посетителей журналисты назвали и Сергея Трофимова.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.