По прибытии правоохранителей, в заведении посетителей не было

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко туда пришла с проверкой полиция Киева. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что полиция зарегистрировала факт работы ресторана "Велюр" во время карантина в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

По словам представителя Голосеевского управления полиции Андрея Вернигоры, по прибытию полицейских администратор открыл вход в ресторан. В заведении посетителей не было.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснительную и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", – отметил он.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.