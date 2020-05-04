На ресторан "Велюр" и Эпицентр составлены админпротоколы за нарушение карантина, — Аваков

С начала карантина составлены 10 303 протокола о нарушении карантинных ограничений

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан "Велюр" в Киеве, который связывают с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, закрыт полицией и составлен админпротокол за нарушение карантинных ограничений.

Об этом Аваков заявил на заседании Кабмина.

"Рестораны в Киеве: "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Они нарушили требования карантина. Есть админпротоколы. Сейчас они закрыты", – заявил Аваков.

По его словам, с начала карантина составлены 10 303 протокола о нарушении карантинных ограничений.

Кроме того, админпротокол также составлен относительно работы строительного магазина "Эпицентр" и "Новая линия".

"В том числе, мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектам питания", – сказал он.

По его словам, в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.