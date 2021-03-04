"Слуга народа" Тищенко ездил по полосе для общественного транспорта, - журналист

За езду по полосе для общественного транспорта предусмотрен штраф в 510 грн.

Журналист Тарас Середич написал на своем канале в Telegram о том, что нардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко якобы ездил на своей машине по полосе для общественного транспорта.

"Николай Тищенко рассекает по полосе общественного транспорта. Не будь как Коля", — написал журналист.

[ + – ] Автомобиль якобы Тищенко едет по полосе общественного транспорта Фото: t.me/seredych

На прикрепленном фото изображен автомобиль Mersedes-Benz S 400 черного цвета с серийным номером АА 9911 КМ. Согласно информации из госреестра, зарегистрировали этот автомобиль с этим номером 23.08.2019 года.

В декларации Тищенко указано, что он стал владельцем Mersedes-Benz S 400 в этот же день, 23.08.2019.

Согласно ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за езду по полосе для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 грн).

Напомним, в ноябре 2020 года Тищенко предлагал запретить работу общественного транспорта на выходных. Он утверждал, что именно общественный транспорт является основным разносчиком инфекции.

В мае 2020 года Тищенко опубликовал в Facebook фото из маршрутки, но потом удалил его. Остался только пост с видео, в котором рассказывается, как он решил проверить, как водители соблюдают санитарные нормы. Позже водитель маршрутки рассказал, что Тищенко проехал всего одну остановку со своим охранником, после чего вышел, сел в мерседес и уехал.