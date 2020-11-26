"Слуга народа" Тищенко предложил запретить общественный транспорт на выходных

По мнению нардепа, именно в общественном транспорте пассажиры больше всего контактируют между собой, при этом не соблюдая социальную дистанцию.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко предложил запретить работу общественного транспорта по выходным дням, так как именно общественный транспорт, по его мнению, является основным разносчиком инфекции.

С таким предложением нардеп обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю в Facebook.

"Обращаюсь к премьер-министру Украины Денису Шмигалю. Очередной коронавирусный антирекорд в Украине – 15 331 новый случай заражения за сутки – свидетельствует о неэффективности принимаемых правительством мер. Если мы хотим улучшить ситуацию, то на "карантин выходного дня" необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта", – написал Тищенко.

По его мнению, именно в общественном транспорте пассажиры больше всего контактируют между собой, при этом, не соблюдают социальную дистанцию.

"Поскольку это не рабочие дни, то и острой необходимости у большинства украинцев ехать куда-то нет. Не обязательно ехать через весь город. Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе", – предложил народный депутат.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял постановление 641, которым в Украине вводится карантин выходного дня с 14 ноября. Также премьер-министр заявил, что идеальным выходом было бы ввести полный локдаун на 3 недели, но экономика этого не выдержит.

16 ноября вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила, что в Верховной Раде руководители фракций зарегистрировали проект постановления об отмене решения Кабмина о введении в стране карантина выходного дня. Постановление депутаты не поддержали.

По данным СМИ, решение о продлении до 31 декабря карантина выходного дня уже есть, но его пока не оформили постановлением.