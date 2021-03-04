"Слуга народу" Тищенко їздив смугою для громадського транспорту, — журналіст

За їзду смугою для громадського транспорту передбачений штраф 510 грн.

Журналіст Тарас Середич написав на своєму каналі в Telegram про те, що нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко нібито їздив на своїй машині смугою для громадського транспорту.

"Микола Тищенко розсікає смугою громадського транспорту. Не будь, як Коля", — написав журналіст.

[ + – ] Автомобіль нібито Тищенка їде смугою громадського транспорту Фото: t.me/seredych

На прикріпленому фото зображений автомобіль Mersedes-Benz S 400 чорного кольору із серійним номером АА 9911 КМ. Згідно з інформацією з держреєстру, остання реєстрація цього автомобіля була 23.08.2019.

У декларації Тищенка зазначено, що він став власником Mersedes-Benz S 400 у цей же день, 23.08.2019.

Згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за їзду смугою для громадського транспорту передбачений штраф розміром 30 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (510 грн).

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Тищенко пропонував заборонити роботу громадського транспорту на вихідних. Він стверджував, що саме громадський транспорт є основним осередком інфекції.

У травні 2020 року Тищенко опублікував у Facebook фото з маршрутки, але потім видалив його. Залишився тільки пост з відео, у якому розповідається, як він вирішив перевірити, як водії дотримуються санітарних норм. Пізніше водій маршрутки розповів, що Тищенко проїхав усього одну зупинку зі своїм охоронцем, після чого вийшов, сів у мерседес і поїхав.