Нардеп Микола Тищенко очолив Закарпатський осередок "Слуги народу"

Рішення ухвалили на зборах обласної організації "Слуги народу".

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко став головою осередку партії в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба партії.

Рішення було ухвалене на зборах Закарпатської обласної організації. Тищенко замінить на посаді іншого народного депутата партії Ігоря Кривошеєва. Про те, які завдання стоять перед ним в області, не повідомляється.

Київський осередок очолить Леся Забуранна. Але вона очолюватиме осередок до завершення локдауну в Києві, тобто до 10 квітня. Після чого партія збере конференцію і вирішить, хто далі очолюватиме Київський осередок.

Раніше Микола Тищенко заявляв, що є "бультер'єром президента" та готовий виконувати будь-які завдання, які йому поставить президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня в мережі з'явилося відео того, як Микола Тищенко їздив по виділеній смузі громадського транспорту в Києві.

У жовтні 2020 року нардеп опублікував допис, в якому повідомив, що він захворів коронавірусом.

Зазначимо, що Юлія Тимошенко та фракція "Голос" ведуть переговори зі створення коаліції із фракцією "Слуга народу" в парламенті.

Ганна Бикова розбиралася, чи допоможуть чистки в "Слузі народу" переобрати Зеленського на другий термін.