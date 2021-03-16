"Предложение – на столе": Тимошенко хочет сформировать коалицию со "Слугой народа"

Лидер "Батькивщины" подтвердила переговоры с фракцией президента и заявила, что она является их инициатором.

Лидер фракции "Батькивщина", депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко заявила, что предложила сделала фракции "Слуга народа" предложение о формировании коалиции. Как сообщает "Украина 24", об этом она сказала в понедельник, 15 марта, в прямом эфире.

Тимошенко подчеркнула, что была инициатором переговоров. Среди предложений, которые она сделала монобольшинству, – переформатировать правительство.

"И я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков", — рассказала Тимошенко.

О возможности такой коалиции 1 февраля заявлял глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, его слова передавало агентство "Интерфакс-Украина".

Он тогда отметил, что никаких переговоров с фракцией Тимошенко на тот момент не велось, однако "все возможно в стране".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это — открытый диалог", — говорил тогда Арахамия.

1 февраля за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246.

А 19 января на пресс-конференции Александр Дубинский заявлял, что если будет принято решение об исключении его из фракции — она "будет обречена после этого".

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что в "Слуге народа" считают "теоретически возможной" коалицию "Батькивщиной, в случае выхода из фракции депутатов из так называемой "группы Игоря Коломойского" после конфликта вокруг Александра Дубинского.