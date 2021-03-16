"Пропозиція — на столі": Тимошенко хоче сформувати коаліцію зі "Слугою народу"

Лідер "Батьківщини" підтвердила переговори з фракцією президента і заявила, що вона є їхнім ініціатором.

Лідер фракції "Батьківщина", депутат Верховної Ради Юлія Тимошенко заявила, що зробила фракції "Слуга народу" пропозицію про формування коаліції. Як повідомляє "Україна 24", про це вона сказала в понеділок, 15 березня, у прямому ефірі.

Тимошенко підкреслила, що була ініціатором переговорів. Серед пропозицій, які вона зробила монобільшості, — переформатувати уряд.

"І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління українцями на національну політику, яка буде піднімати цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров'я, якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поруч з вами, уся моя команда готова бути поруч, і ми допоможемо підняти країну з цих уламків", — розповіла Тимошенко.

Про можливість такої коаліції 1 лютого заявляв голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, його слова передавало агентство "Інтерфакс-Україна".

Він тоді зазначив, що ніяких переговорів з фракцією Тимошенко на той момент не велося, однак "усе можливо в країні".

"Але що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко, або з іншою фракцією чи групою, то це — відкритий діалог", — говорив тоді Арахамія.

1 лютого за виключення Дубінського з фракції "Слуга народу" проголосувало 198 "слуг" з 246.

А 19 січня на прес-конференції Олександр Дубінський заявляв, що якщо буде прийнято рішення про виключення його з фракції — вона "буде приречена після цього".

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що в "Слузі народу" вважають "теоретично можливою" коаліцію з "Батьківщиною, у разі виходу з фракції депутатів з так званої "групи Ігоря Коломойського" після конфлікту навколо Олександра Дубінського.