Записывал сторис. Авиарейс "Киев-Ужгород" задержали из-за депутата Тищенко (видео)

Замглавы фракции "Слуга народа" потребовалось несколько дублей, чтобы обратиться к жителям Закарпатской области и пообещать "защитить их права", рассказал журналист.

23 июня авиарейс из Киева в Ужгород был задержан из-за народного депутата Верховной Рады Николая Тищенко из фракции "Слуга народа". Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист телеканала "СТБ" Виталий Глагола, который стал очевидцем событий.

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Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 9:30, однако 7 минут спустя даже не выехал на рулежную полосу киевского аэропорта. По словам Виталия Глаголы, долгое время Николай Тищенко снимал видеоролик на камеру своего телефона, для этого ему потребовалось несколько дублей. В итоге нардеп зашел в салон последним, и самолет смог отправиться в рейс. Как отметил журналист, к самолету нардепа подвезла машина Государственной пограничной службы, тогда как все остальные пассажиры приехали на автобусе.

"Автомобиль вежливо ждал, пока Николай доснимает видос и не ехал прочь", — добавил Виталий Глагола. - "Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать?".

Вскоре Николай Тищенко действительно опубликовал Facebook ролик, записанный в аэропорту. Нардеп заявил об очередной рабочей поездке в Закарпатскую область, где возглавляет местную ячейку "Слуги народа". Тищенко отметил, что команда решила лететь авиарейсом Киев-Ужгород, который недавно открыли впервые за 15 лет, а также пообещал "защищать права" жителей региона.

В апреле Николай Тищенко отправился в Ужгород новым рейсом из Киева, однако самолет не долетел до места назначения. Из-за погодных условий авиалайнер пришлось посадить во Львове, поэтому депутаты добирались в столицу Закарпатья уже на машине. Стоит отметить, что Рейс "Киев-Ужгород" восстановили благодаря соглашению между президентами Украины и Словакии о восстановлении ужгородского аэропорта, документ подписали в сентябре 2020 года.