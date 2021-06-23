Записував сторіс. Авіарейс "Київ-Ужгород" затримали через депутата Тищенка (відео)

Заступнику голови фракції "Слуга народу" знадобилося кілька дублів, щоб звернутися до жителів Закарпатської області і пообіцяти "захистити їх права", розповів журналіст.

23 червня авіарейс з Києва до Ужгорода був затриманий через народного депутата Верховної Ради Миколи Тищенка з фракції "Слуга народу". Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст телеканалу "СТБ" Віталій Глагола, який став очевидцем подій.

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Згідно з розкладом, літак повинен був вилетіти о 9:30, проте 7 хвилин потому навіть не виїхав на руліжну смугу київського аеропорту. За словами Віталія Глагола, довгий час Микола Тищенко знімав відеоролик на камеру свого телефону, для цього йому знадобилося кілька дублів. В результаті нардеп зайшов в салон останнім, і літак зміг відправитися в рейс. Як зазначив журналіст, до літака нардепа підвезла машина Державної прикордонної служби, тоді як всі інші пасажири приїхали на автобусі.

"Автомобіль ввічливо чекав, поки Микола дознімав відос і не їхав геть", — додав Віталій Глагола. — "Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи всі можуть її замовити?".

Незабаром Микола Тищенко справді опублікував Facebook ролик, записаний в аеропорту. Нардеп заявив про чергову робочу поїздку до Закарпатської області, де очолює місцевий осередок "Слуги народу". Тищенко зазначив, що команда вирішила летіти авіарейсом Київ-Ужгород, який нещодавно відкрили вперше за 15 років, а також пообіцяв "захищати права" жителів регіону.

У квітні Микола Тищенко вирушив до Ужгорода новим рейсом з Києва, проте літак не долетів до місця призначення. Через погодні умови авіалайнер довелося посадити у Львові, тому депутати добирались до столиці Закарпаття вже на машині. Варто зазначити, що Рейс "Київ-Ужгород" відновили завдяки угоді між президентами України і Словаччини про відновлення ужгородського аеропорту, документ підписали у вересні 2020 року.