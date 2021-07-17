Боржомі-кола: "слуга" Микола Тищенко пригостив колег по Раді дивним напоєм (відео)

Інцидент стався прямо під час сесії парламенту. Нардепи випили коктейль і почали голосувати.

Нардеп і заступник глави фракції "Слуга народу" Микола Тищенко пригощав дивним напоєм своїх колег прямо під час голосування у Верховній Раді. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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Коктейль, який Тищенко передавав у пляшці з-під мінеральної води Borjomi, був коричневого кольору. Також парламентарій тримав в руці пляшку Coca-Cola.

"Боржомі-кола, або як Микола ділився напоєм", — підписав відео Доброносов.

[ + – ] Тищенко під час голосування в Раді пригостив колег дивним напоєм

Користувачі соцмережі сприйняли це відео і "коктейль Тищенко", в основному, з гумором. Багато коментаторів почали ділитися припущеннями яку ж суміш розпивали парламентарії під час голосування.

"Схоже, бренді". "Узвар?", "Закарпатський Боржомі", "Без закуски", "Може, білий ром?", "Схоже на компот" "Теж пили таке в універє на парах", "З горла! Який там коронавірус?" — писали користувачі соцмережі під відео.

Нагадаємо, з березня 2021 року Микола Тищенка очолює Закарпатський осередок партії "Слуга народу". У червні повідомлялося, що рейс "Київ-Ужгород" затримали через те, що парламентарій вирішив записати на тлі літака "сторіз" для соцмереж. Також недавно Тищенко посварився в їдальні Ради з колегою по фракції Олександром Куницьким.