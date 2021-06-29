Разборки в столовой: в Раде произошла потасовка Тищенко с Куницким (видео)

По словам Куницкого, коллега повалил его на землю и пинал ногами. Тищенко обвинения отрицает: драки якобы не было, поскольку он "не обижает маленьких".

В здании Верховной Рады случился конфликт между депутатами от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. Инцидент произошел утром во вторник, 29 июня, в первой половине дня. Стороны высказывают разные версии произошедшего.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Нардеп Куницкий на своем канале в YouTube опубликовал блог под названием "Коля Тищенко быкует в Верховной раде". Суть конфликта он объяснил запланированным рассмотрением парламентариями законопроекта, который предполагает автоматическое продление дипломов моряков. Профильным по этой теме является Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры, куда входит Тищенко. Последний, по словам автора видео, не желал поддерживать законодательную инициативу.

"Утром в столовой Верховной Рады я встретил Николая Тищенко, который в своей манере неадекватной начал высказывать претензии по статье о моряках, которую якобы я заказал против него", — заявил нардеп.

Куницкий заявил, что соратник по фракции напал на него. Среди прочего, тот якобы начал "пинать его ногами, повалил на землю, начал нападать".

"Не знаю, что хотел сделать. Сложно понять", — заявил он.

В свою очередь, лично Тищенко сначала не давал никаких публичных оценок тому, что произошло у него с коллегой. Однако журналистам LB.ua его помощница, чье имя не называется, якобы заявила, что "никакой драки не было".

"Куницкий подошел в столовой и начал снимать, задавал странные вопросы. Николай попросил убрать телефон. После того, как Куницкий отреагировал, Николай осторожно отвел в сторону телефон и порекомендовал коллеге на работе заниматься парламентской деятельностью", — цитирует издание помощницу.

На видео, которое опубликовал Куницкий, видно, как Тищенко замахнулся на своего соратника, из-за чего картинка видео пропала, хотя звуковое сопровождение осталось. Затем последний стал удаляться с места конфликта, однако Куницкий последовал за ним. Тищенко попросил его не преследовать и тоже достал камеру.

Выждав паузу, он все же опубликовал реакцию в своем Telegram-канале. Тищенко опубликовал их совместный с Куницким снимок в "рамке", подписав его "Картина "Слон и Моська". По словам нардепа, "его с детства учили маленьких не обижать".

Как передает агентство "УНИАН", заместитель главы фракции "слуг" в Раде Александр Корниенко заявил журналистам, что после конфликта ему удалось "увидеть отдельно и Тищенко, и Куницкого". Но выглядят они как побитые".

"Они уже взрослые ребята, думаю, им есть, кому пожаловаться", — добавил нардеп.

Напомним, журналисты проекта BIHUS info утверждают, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко владеет незадекларированной недвижимостью, а его семья принимает участие в распиле миллиардов бюджетных гривен. В новом расследовании, премьера которого состоялась 28 июня, говорится, что речь идет о нецелевом использовании денег, которые выделялись под строительство Подольско-Воскресенского моста в столице.

Что касается Куницкого, то он также становился "героем" антикоррупционных расследований. Например, в августе 2020 года "Радио Свобода" опубликовало видео, в котором речь шла о том, что он занимается операционной деятельностью частного бизнеса и его продвижением, в том числе просто в стенах парламента. Речь шла об "Автоэнтерпрайз" – группе частных компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.