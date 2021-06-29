Семья нардепа Тищенко участвует в распиле сотен миллионов гривен на строительстве моста, - Bihus Info

В расследовании говорится, что брат жены нардепа, чья фирма получала подряд на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве, не провела никаких работ.

Журналисты проекта BIHUS info утверждают, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко владеет незадекларированной недвижимостью, а его семья принимает участие в распиле миллиардов бюджетных гривен. В новом расследовании, премьера которого состоялась 28 июня, говорится, что речь идет о нецелевом использовании денег, которые выделялись под строительство Подольско-Воскресенского моста в столице.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Авторы материала рассказывают, что компания Юлии Тищенко — сестры нардепа — была одним из подрядчиков в затянувшемся строительстве объекта. Якобы после указаний "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого подконтрольная женщине ООО "Экспресс-К" получила 16,5 миллиона гривен. Вдобавок, как утверждают журналисты, компания "Эко-строй-трейд", которой руководит ее муж Герман Блинов, получила подряд на строительство моста на около 6 миллиардов гривен.

Расследователи подчеркивают, что оговоренные работы проделаны не были, а выделенные деньги распределялись среди "компаний-прокладок". В числе последних — и управляемая самим Блиновым ООО "Позитив-В". На "строительство" моста компания за последние годы получила сотни миллионов гривен, рассказывают журналисты.

В материале говорится, что "денежный фонд", созданный мужем сестры Тищенко, финансировал избирательную кампанию представителей партии "Слуга народа", чем авторы объясняют лояльное отношение фракции к скандалам, в которых фигурировал Николай Тищенко.

Речь в расследовании идет также об отсутствующей в декларации Тищенко недвижимости. В частности, речь идет о здании, который его супруга называет домом, в то время как сам нардеп утверждает, что ездит туда в гости. Также, по словам журналистов, элитная квартира нардепа и части его бизнеса оформлены на членов непубличной семьи по фамилии Ситак.

Напомним, строительство Подольско-Вознесенского моста, упомянутого выше, было утверждено Киевской городской государственной администрацией еще в 1993 году, однако строительство объекта проходит с переменным успехом по сей день. В феврале мэр столицы Виталий Кличко обещал, что строительство завершат до начала лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Николай Тищенко в Раде под аплодисменты нардепов "развлекался" с ноутбуком первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Перед голосованием по законопроекту о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях Тищенко подошел к соратнику по фракции за президиумом и закрыл его ноутбук, когда тот что-то показывал на экране вице-спикеру Елене Кондратюк.

Ранее Николай Тищенко анонсировал "первый за практически 15 лет" авиарейс, который примет Ужгород, однако самолет к месту назначения не долетел.

Также сообщалось, что Николай Тищенко оказался в центре скандала из-за празднования в разгар локдауна дня рождения его супруги в одном из киевских отелей.