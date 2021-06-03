Тищенко в Раде под аплодисменты нардепов "развлекался" с ноутбуком Стефанчука (видео)

Часть депутатов отреагировала на эти действия положительно, другим выходка нардепа не понравилась.

В Верховной Раде в четверг, 3 июня произошел непонятный инцидент.

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Перед голосованием по законопроекту о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко подошел к вице-спикеру ВРУ Руслану Стефанчуку и закрыл его ноутбук.

В это время Стефанчук что-то показывал на экране ноутбука вице-спикеру Елене Кондратюк.

Парламентарии на выходку Тищенко отреагировали овацией и выкриками: "Коля, Коля!".

На кадрах видно, что самому Стефанчуку и еще нескольким депутатам поведение Тищенко не понравилось, это видно по их недовольным лицам.

О причинах странного поведения нардепа на данный момент ничего неизвестно.

[ + – ] Выходка Николая Тищенко

Ранее Николай Тищенко анонсировал "первый за практически 15 лет" авиарейс, который примет Ужгород, однако самолет к месту назначения не долетел.

Также сообщалось, что Николай Тищенко оказался в центре скандала из-за празднования в разгар локдауна дня рождения его супруги в одном из киевских отелей.

А накануне праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата в мэры Киева в Сети появилось видео, на котором один из претендентов Николай Тищенко танцует тверк.

Кроме того, Тищенко запомнился тем, что проехался на маршрутке "зайцем", а затем сел в свой Мерседес и укатил прочь.