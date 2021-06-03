Тищенко в Раде под аплодисменты нардепов "развлекался" с ноутбуком Стефанчука (видео)
Часть депутатов отреагировала на эти действия положительно, другим выходка нардепа не понравилась.
В Верховной Раде в четверг, 3 июня произошел непонятный инцидент.
Перед голосованием по законопроекту о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко подошел к вице-спикеру ВРУ Руслану Стефанчуку и закрыл его ноутбук.
В это время Стефанчук что-то показывал на экране ноутбука вице-спикеру Елене Кондратюк.
Парламентарии на выходку Тищенко отреагировали овацией и выкриками: "Коля, Коля!".
На кадрах видно, что самому Стефанчуку и еще нескольким депутатам поведение Тищенко не понравилось, это видно по их недовольным лицам.
О причинах странного поведения нардепа на данный момент ничего неизвестно.
Ранее Николай Тищенко анонсировал "первый за практически 15 лет" авиарейс, который примет Ужгород, однако самолет к месту назначения не долетел.
Также сообщалось, что Николай Тищенко оказался в центре скандала из-за празднования в разгар локдауна дня рождения его супруги в одном из киевских отелей.
А накануне праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата в мэры Киева в Сети появилось видео, на котором один из претендентов Николай Тищенко танцует тверк.
Кроме того, Тищенко запомнился тем, что проехался на маршрутке "зайцем", а затем сел в свой Мерседес и укатил прочь.