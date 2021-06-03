Тищенко в Раді під оплески нардепів "розважався" з ноутбуком Стефанчука (відео)
Частина депутатів відреагувала на ці дії позитивно, іншим витівка нардепа не сподобалася.
У Верховній Раді у четвер, 3 червня, стався незрозумілий інцидент.
Перед голосуванням за законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко підійшов до віцеспікера ВРУ Руслана Стефанчука та закрив його ноутбук.
У цей час Стефанчук щось показував на екрані ноутбука віцеспікерці Олені Кондратюк.
Парламентарії на витівку Тищенка відреагували овацією і вигуками: "Коля, Коля!".
На кадрах видно, що власне Стефанчуку й ще кільком депутатам поведінка Тищенка не сподобалася, це видно на їхніх незадоволених обличчях.
Про причини дивної поведінки нардепа наразі нічого невідомо.
Раніше Микола Тищенко анонсував "перший за майже 15 років" авіарейс, який прийме Ужгород, однак літак до місця призначення не долетів.
Також повідомлялося, що Микола Тищенко опинився в центрі скандалу через святкування в розпал локдауну дня народження його дружини в одному з київських готелів.
А напередодні праймеріз "Слуги народу" за вибором кандидата в мери Києва у мережі з'явилося відео, на якому один із претендентів Микола Тищенко танцює тверк.
Крім того, Тищенко запам'ятався тим, що проїхався в маршрутці "зайцем", а потім сів у свій Мерседес і поїхав геть.