Тищенко в Раді під оплески нардепів "розважався" з ноутбуком Стефанчука (відео)

Частина депутатів відреагувала на ці дії позитивно, іншим витівка нардепа не сподобалася.

У Верховній Раді у четвер, 3 червня, стався незрозумілий інцидент.

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Перед голосуванням за законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко підійшов до віцеспікера ВРУ Руслана Стефанчука та закрив його ноутбук.

У цей час Стефанчук щось показував на екрані ноутбука віцеспікерці Олені Кондратюк.

Парламентарії на витівку Тищенка відреагували овацією і вигуками: "Коля, Коля!".

На кадрах видно, що власне Стефанчуку й ще кільком депутатам поведінка Тищенка не сподобалася, це видно на їхніх незадоволених обличчях.

Про причини дивної поведінки нардепа наразі нічого невідомо.

[ + – ] Витівка Миколи Тищенка

Раніше Микола Тищенко анонсував "перший за майже 15 років" авіарейс, який прийме Ужгород, однак літак до місця призначення не долетів.

Також повідомлялося, що Микола Тищенко опинився в центрі скандалу через святкування в розпал локдауну дня народження його дружини в одному з київських готелів.

А напередодні праймеріз "Слуги народу" за вибором кандидата в мери Києва у мережі з'явилося відео, на якому один із претендентів Микола Тищенко танцює тверк.

Крім того, Тищенко запам'ятався тим, що проїхався в маршрутці "зайцем", а потім сів у свій Мерседес і поїхав геть.