Сім'я нардепа Тищенка бере участь в розпилюванні сотень мільйонів гривень на будівництво моста, — Bihus Info

У розслідуванні йдеться, що чоловік сестри нардепа, чия фірма отримувала підряд на будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві, не провела жодних робіт.

Журналісти проекту BIHUS info стверджують, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко володіє незадекларованою нерухомістю, а його сімʼя бере участь в розпилюванні мільярдів бюджетних гривень. У новому розслідуванні, премʼєра якого відбулася 28 червня, говориться, що йдеться про нецільове використання грошей, які виділялися під будівництво Подільсько-Воскресенського моста в столиці.

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Автори матеріалу розповідають, що компанія Юлії Тищенко — сестри нардепа — була одним із підрядників у тривалому будівництві обʼєкта. Нібито після вказівок "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького підконтрольна жінці ТОВ "Експрес-К" отримала 16,5 мільйонів гривень. До того ж, як стверджують журналісти, компанія "Еко-буд-трейд", якою керує її чоловік Герман Блінов, отримала підряд на будівництво моста на майже 6 мільярдів гривень.

Розслідувачі підкреслюють, що обумовлені роботи виконані були, а виділені гроші розподілялися серед "компаній-прокладок". Серед останніх — і керована власне Бліновим ТОВ "Позитив-В". На "будівництво" мосту компанія за останні роки отримала сотні мільйонів гривень, розповідають журналісти.

У матеріалі йдеться, що "грошовий фонд", створений чоловіком сестри Тищенка, фінансував виборчу кампанію представників партії "Слуга народу", чим автори пояснюють лояльне ставлення фракції до скандалів, в яких фігурував Микола Тищенко.

У розслідуванні йдеться також про відсутню в декларації Тищенка нерухомість. Зокрема, йдеться про будівлю, яку його дружина називає будинком, у той час як сам нардеп стверджує, що їздить туди в гості. Також, за словами журналістів, елітна квартира нардепа і частини його бізнесу оформлені на членів непублічної сімʼї на прізвище Сітак.

Нагадаємо, будівництво Подільсько-Вознесенського мосту, згаданого вище, було затверджене Київською міською державною адміністрацією ще в 1993 році, проте будівництво обʼєкта проходить з перемінним успіхом до цього дня. У лютому мер столиці Віталій Кличко обіцяв, що будівництво завершать до початку літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Микола Тищенко в Раді під оплески нардепів "розважався" з ноутбуком першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Перед голосуванням за законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях Тищенко підійшов до соратника по фракції за президією і закрив його ноутбук, коли той щось показував на екрані віцеспікеру Олені Кондратюк.

Раніше Микола Тищенко анонсував "перший за майже 15 років" авіарейс, який прийме Ужгород, однак літак до місця призначення не долетів.

Також повідомлялося, що Микола Тищенко опинився в центрі скандалу через святкування в розпал локдауну дня народження його дружини в одному з київських готелів.