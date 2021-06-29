Суперечка в їдальні: у Раді сталася бійка Тищенка з Куницьким (відео)

За словами Куницького, колега повалив його на землю і бив ногами. Тищенко звинувачення заперечує: бійки нібито не було, оскільки він "не ображає маленьких".

У будівлі Верховної Ради стався конфлікт між депутатами від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. Інцидент стався вранці у вівторок, 29 червня, у першій половині дня. Сторони висловлюють різні версії події.

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Нардеп Куницький на своєму каналі в YouTube опублікував блог під назвою "Коля Тищенко бикує у Верховній раді". Суть конфлікту він пояснив запланованим розглядом парламентаріями законопроекту, який передбачає автоматичне продовження дипломів моряків. Профільним щодо цієї теми є Комітет з питань транспорту та інфраструктури, куди входить Тищенко. Останній, за словами автора відео, не бажав підтримувати законодавчу ініціативу.

"Вранці в їдальні Верховної Ради я зустрів Миколу Тищенка, який у своїй манері неадекватно почав висловлювати претензії за статтею про моряків, яку нібито я замовив проти нього", — заявив нардеп.

Куницький заявив, що соратник з фракції напав на нього. Серед іншого, той нібито почав "копати його ногами, повалив на землю, почав нападати".

"Не знаю, що хотів зробити. Складно зрозуміти", — заявив він.

У свою чергу, особисто Тищенко спочатку не давав ніяких публічних оцінок того, що відбулося в нього з колегою. Однак, журналістам LB.ua його помічниця, чиє імʼя не називається, нібито заявила, що "ніякої бійки не було".

"Куницький підійшов у їдальні і почав знімати, ставив дивні питання. Микола попросив прибрати телефон. Після того, як Куницький відреагував, Микола обережно відвів у сторону телефон і порекомендував колезі на роботі займатися парламентською діяльністю", — цитує видання помічницю.

На відео, яке опублікував Куницький, видно, як Тищенко замахнувся на свого соратника, через що картинка відео пропала, хоча звуковий супровід залишилося. Потім останній став віддалятися з місця конфлікту, проте Куницький пішов за ним. Тищенко попросив його не переслідувати і теж дістав камеру.

Зачекавши паузу, він все ж опублікував реакцію у своєму Telegram-каналі. Тищенко опублікував їхні спільний з Куницьким знімок у "рамці", підписавши його "Картина "Слон і Моська". За словами нардепа, "його з дитинства вчили маленьких не ображати".

Як передає агентство "УНІАН", заступник голови фракції "слуг" у Раді Олександр Корнієнко заявив журналістам, що після конфлікту йому вдалося "побачити окремо і Тищенка, і Куницького. Але виглядають вони як побиті".

"Вони вже дорослі хлопці, думаю, їм є, кому поскаржитися", — додав нардеп.

Нагадаємо, журналісти проекту BIHUS info стверджують, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко володіє незадекларованою нерухомістю, а його сімʼя бере участь у розпилі мільярдів бюджетних гривень. У новому розслідуванні, премʼєра якого відбулася 28 червня, говориться, що мова йде про нецільове використання грошей, які виділялися під будівництво Подільсько-Воскресенського моста в столиці.

Що стосується Куницького, то він також ставав "героєм" антикорупційних розслідувань. Наприклад, у серпні 2020 року "Радіо Свобода" опублікувало відео, у якому йшлося про те, що він займається операційною діяльністю приватного бізнесу і його просуванням, у тому числі просто в стінах парламенту. Йшлося про "Автоентерпрайз" — групу приватних компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону і виготовленням та встановленням зарядних станцій для них.