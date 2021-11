Людина людині вовк, товариш чи кальмар? Чому "Гра в кальмара" — не антиутопія, а сатира

Корейський серіал "Гра в кальмара" став подією культурного життя планети. Про це свідчить кількість та якість присвячених йому матеріалів. Пишуть і міцні професіонали, і просто небайдужі громадяни, і жучок, і павучок, і ведмедиця. Як це здавна заведено, особливе задоволення приносить спостереження за спостерігачами.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У "Дзеркалі тижня" мені потрапили на очі роздуми Олега Покальчука, під назвою "Борщ із кальмара". Не буду детально їх розбирати і полемізувати з досвідченим людознавцем, обмежуся двома зауваженнями. Покальчук прямо заявляє, що "Гра в кальмара" ототожнюється у нього з експериментами Зімбардо та Мілгрема, котрі показують "які чорти і яка неймовірна їх кількість сидить у кожній людині. І за яких обставин вони беруть гору над розумною, доброю і вічною". Далі він озвучує низку тез, які я наведу без купюр, у вигляді розлогої цитати:

"Людські емоції як були примітивними, так і залишаються, тому що їхній електрохімічний механізм у всіх приматів однаковий вже десятки тисяч років. Просто їх усвідомлення приходить до нас все складніше, завдяки префронтальній корі головного мозку ми не пропускаємо прямих сигналів виживання до мигдалеподібного тіла, і на цьому гальмуванні виникла вся людська культура. Не можна обійти увагою вже класичний роман Вільяма Голдінга "Володар мух " — про аристократично вихованих дітей, які опинилися через авіакатастрофу на безлюдному острові та незабаром перетворюються на дикунів із міжусобицями і жертвоприношеннями. Згадати Голдінга в цьому контексті варто ще й тому, що роман написаний у 1954-му, роки Другої світової були ще свіжі, а сам роман є антитезою пригодницького роману 1858 року "Кораловий острів", де троє хлопчиків чудово виживають на безлюдному острові завдяки своїм навичкам (хоча бойскаутинг ще не вигадали). "Гра в кальмара" є такою ж антитезою прославлення свободи, рівності та братерства як незмінних цінностей".

Важливо

Знімаючи золоту маску. Хто править світом за версією творців "Гри в кальмара"

Отже, класичний "Володар мух" проти "Коралового острова". Маю зауважити, що власне ідея розглядати твори мистецтва як джерело достовірного знання про людську природу здається мені суперечливою. Мимоволі згадується сакраментальне питання про "співвідношення документального та художнього", "правди факту" та "правди вигадки", про яке я почув ще бойскаутом… тьху… піонером у простій радянській школі. У нашій програмі не було Голдінга, не дійшли у мене до нього руки і пізніше. Якщо вірити Вікіпедії, дебютний роман лауреата Нобелівської премії з літератури має статус класики, видатного твору. Буквально кілька фактів:

за майже сорокарічну літературну кар'єру Голдінг видав 12 романів, проте всесвітню популярність йому забезпечив "Володар мух";

у 2005 році журнал "Time" назвав твір одним зі 100 найкращих романів англійською мовою з 1923 року;

уже до початку 1960-х років він був введений у програму багатьох коледжів і шкіл.

[ + – ] Похмура антиутопія Вільяма Голдінга "Володар мух" показує нам людину в екстремальній ситуації не такою, якою вона є насправді.

З одним із найважливіших творів світової літератури XX століття є одна маленька, але дуже значуща проблема. Справа в тому, що його фабула — драматична історія кількох хлопчиків, змушених виживати в умовах ізоляції на забутому острові, — разюче втілена в реальному житті.

Й ось у цій єдиній відомій історії про робінзонад групи підлітків усе було рівно навпаки. Жодних міжусобиць, не кажучи вже про жертвопринесення. Жодних "чортів", що вирвалися з похмурих нетрів "людської природи". Суцільні свобода, рівність і братерство, втілені в життя дуже молодими людьми.

Найбільше в реакції на серіал звертає увагу готовність багатьох коментаторів знаходити в ньому адекватне відображення людської природи. Дзеркало, в яке із жахом дивиться сучасна людина.

Тим часом режисер "Гри в кальмара" прямо каже, що знімав сатиру, гротеск. Сатиру не так на людську природу "загалом", але в цілком конкретні суспільні відносини.

Давайте ще одну цитату: "I wanted to write a story that was an allegory or fable about modern capitalist society, something that depicts an extreme competition, somewhat like the extreme competition of life ". Варто зауважити, що й Вільям Голдінг розглядав свій роман як алегорію без претензій на реалістичність і дивувався популярності своєї першої книги, яку оцінював дуже невисоко.

Реакція на серіал змушує поставити питання не про те, яка природа людської істоти, а про те, як вона відображена в сучасній масовій культурі. Як саме висвітлено, навіщо і для чого.

Пам'ятаю, як здивував мене Майкл Сенділ і його "Справедливість", найпопулярніший курс Гарвардського університету — першу лекцію подивилися майже 18 мільйонів людей. Як говорить опис, на реальних прикладах із судової практики, історії та власного життя професор Сендел пропонує обговорити актуальні питання суспільства з погляду уявлень про справедливість у минулому і виходячи із сучасних концепцій.

У першій же лекції "Моральна сторона вбивства" професор пропонує розібрати реальну історію чотирьох моряків з яхти "Резеда", які зазнали аварії в 1884 році. Після 19 днів перебування у відкритому океані без їжі та води троє з них використали четвертого, 17-річного юнгу, щоб вижити. Через чотири дні їх врятували й одразу віддали під суд за вбивство та канібалізм.

[ + – ] Майкл Сенділ і його "Справедливість", найпопулярніший курс Гарвардського університету — першу лекцію подивилися майже 18 мільйонів людей.

Сенділ використовує цей випадок для обговорення концепції утилітаризму. Він сумлінно розуміє аспекти більш ніж неординарної історії. Здавалося б, він абсолютно сумлінно виконує свою роль наставника, допомагаючи молодим людям сформувати свій світогляд. Але не пропонує своїй аудиторії хоча б як домашнє завдання чи додаткове читання жодної історії, де в тих самих початкових умовах люди поводилися інакше і вийшли переможцями. Тим часом такого роду історій чимало, їх не потрібно шукати чи болісно згадувати.

Важливо

Голодні ігри престолів. Як керувати світом за допомогою сюжетів фантастичних антиутопій

У 1960 році четверо радянських юнаків, солдати термінової служби провели у відкритому морі 49 днів, вважаючись загиблими під час шторму. Наявних на баржі запасів їжі вистачило на 37 днів. Потім у хід пішли шкіряні ремені, чоботи, мило, зубний порошок і навіть гармошка, що була на борту. Коли мандрівників випадково знайшли американські військові, вони вже "доходили", домовившись про те, як зустрінуть свій кінець. Перед лицем болісної смерті від голоду вони зробили вибір зберегти гідність людини, якою її розуміли.

Майкл Сенділ виступає не абиде, а в аудиторії університету. Його слухають зовсім молоді, якщо не сказати юні люди, за нинішніми мірками — напівдіти, які ще тільки готуються до дорослого життя. Професор розповідає їм про прикордонний у всіх сенсах досвід, розбирає разом із ними граничні питання.

Для мене важливо те, що трагічна історія про смерть молодого хлопця, якого з'їли дорослі мужики вдвічі старше (37, 36 і 29 років), заперечує все те, чого ми, дорослі, старанно вчимо своїх дітей.

Чому, власне, так ненавидять тургенівську розповідь про нещасну болонку діти, яким її нав'язують надто рано, у ніжному віці. Для дітей це історія про зраду дорослою сильною людиною слабкій істоті, яка довірилася їй. Істоті, з якою мимоволі ототожнюють себе маленькі читачі.

Мегапопулярний курс із гучною назвою "Справедливість" залишає без відповіді неминуче питання, а чи можна було вчинити інакше? Приклад "проти" наведено і ретельно розібраний, прикладів "за" просто немає.

Чому похмурі алегорії Вільямі Голдінга вважаються видатним (і реалістичним!) свідченням про темний бік людської натури, а історія тонголезьких підлітків, що його спростовує, залишається маловідомим курйозом? Чому модельним прикладом у процесі обговорення моральних проблем є історія смерті Роберта Паркера, а не порятунку Асхата Зіганшина та його товаришів?

Чи не настав час визнати, що сучасна нам масова культура пропонує образ людської істоти, яка помітно відрізняється від реальності?