Не смійтеся з "Вовиної тисячі". Чому гроші за щеплення від ковіду – не привід для жартів

З того часу, як була оприлюднена промова президента Володимира Зеленського, у якій він пообіцяв 1 тис. грн кожному громадянину країни, який отримав два щеплення від COVID-19, мої знайомі вигадали сотні жартів і запостили десятки мемів на цю тему.

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Здається, ось він, той рідкісний — якщо не унікальний випадок, коли антивакцинатори та прихильники обов'язкової масової вакцинації з жорсткими обмеженнями для нещеплених зійшлися в думках. І ті, й інші одночасно заговорили про те, що ініціатива президента не варта виїденого яйця. Її називали абсурдною та вкрай наївною. Дехто навіть жартома припустив, що Володимир Зеленський переплутав українців з філіппінцями. У Манілі місцевих жителів мотивували робити щеплення, роздаючи провіант. Точніше, почалося там із продуктів, а до кінця літа справа дійшла до роздачі корів.

Можна було навести значно менш екзотичні приклади. У багатьох країнах уряди, зацікавлені у прискоренні процесу масової вакцинації, прищеплюють його за допомогою матеріальних стимулів. Адже ніхто не сміється з того, що в Сполучених Штатах кожному щепленому від COVID-19 належить разова державна виплата $100. Рішення про цю премію "за свідомість" ухвалили на федеральному рівні, воно стосується всіх громадян країни. Крім того, адміністрації багатьох штатів вигадують власні "плюшки" для вакцинованих, і там, де є додаткові заохочення, показники, як правило, вищі.

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Зрозуміло, що не всякий закордонний досвід доцільно впроваджувати в наших реаліях. У 2021 році українське суспільство напрочуд швидко і радикально поляризувалося. Прихильники обов'язкової чи навіть примусової вакцинації та її противники розділилися на два непримиренних табори, які не бажають слухати аргументи одне одного. У країні відбуваються масові акції протесту, учасники яких заявляють, що адміністративний примус до вакцинації обмежує їхні конституційні права. Уже сформувався чорний ринок підроблених сертифікатів і винищити його не вдається.

Очевидно, значна частина українського суспільства так сильно бажає уникнути вакцинації, що заради цього готова на значні витрати (у провінції фальшивий сертифікат коштує 1,5–2 тис. грн, у Києві — до 4,5 тис.) і навіть вчинення дій, за які передбачено кримінальну відповідальність.

На такому фоні обіцянка роздавати щепленим по 1 тис. грн справді може здатися смішною, але лише на перший погляд. Жартівники за умовчанням прийняли ініціативу Зеленського за незграбну спробу мотивувати щеплення тих, хто зараз не хоче цього робити.

Насправді її цільовою аудиторією, очевидно, є вакциновані. Це на їхню поведінку вирішив вплинути президент.

Обіцяну тисячу нарахують на особливу віртуальну розрахункову картку, яка активується в додатку "Дія". Розплатитися ними можна буде за квитки до театрів, кінотеатрів, концертів або на інші розважальні заходи, у музеї, на футбольні матчі або будь-які інші спортивні змагання. Також цими грошима можна буде сплатити абонемент у фітнес-клуб або доріжку в боулінгу.

За офіційною версією, обмеження продиктоване бажанням влади підтримати галузі, що особливо гостро переживають наслідки пандемії. Мовляв, настали важкі часи, люди перестали ходити до театрів і взагалі звертатися до індустрії розваг, давайте дамо їм на це грошей.

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Звучить таке посилання добре, але з реальністю не гармоніює. За перші два тижні листопада авторка цих рядків встигла побувати у трьох столичних театрах та чотирьох клубах. Зали всюди були заповнені. Багато закладів подбали про те, щоб нещеплені відвідувачі безпосередньо при вході могли зробити експрес-тест на COVID-19. Десь за це стягували окрему платню (300 грн), десь ціну тесту одразу включали у вартість купівлі квитка чи депозиту столика. Театри, клуби та інші учасники ринку розваг доклали зусиль, щоб, не нариваючись на штрафи, впустити всіх охочих — щеплених та нещеплених.

І ось невдача. Норми, які встановлюють різні умови доступу до громадських місць для вакцинованих та невакцинованих українців, мали створити ситуацію, коли перші користуються повною свободою, як до пандемії, а другі сидять удома. Насправді ж вийшло інакше. У закладах, як і раніше, повно нещеплених, просто раз на три доби їм доводиться оплачувати черговий експрес-тест або фальшиву довідку про негативний результат тесту, вона коштує дешевше.

А щеплені ... Деякі з них теж користуються послугами індустрії розваг, але не настільки активно, щоб скласти касу.

Дивуватися немає чому. По-перше, бажання вакцинуватися виникає саме в тих, хто сприймає COVID-19 як серйозну загрозу для себе та своєї сім'ї. Вони знають, що жодне з наявних щеплень не обіцяє 100% захисту, тому до виходів у люди ставляться з обережністю. По-друге, багатьох із них просто не тягне до театру, кіно чи клубу. Адміністраторів закладів та масових заходів, які постаралися спростити легальний доступ для нещеплених чи вирішили заплющувати очі на відсутність сертифікатів, можна зрозуміти. Заповнити зал винятково вакцинованими не виходить, потрібно працювати з аудиторією, яка купує квитки.

У такому контексті ініціатива Зеленського зовсім не видається абсурдною. Українці незалежно від рівня доходів дуже люблять отримувати щось безкоштовно. Навіть якщо це "що-небудь" їм не особливо потрібне. Тяга до безкоштовного в наших співвітчизників найчастіше виявляється сильнішою за страх зараження.

Фактично "Вовина тисяча" — не більше ніж можливість сходити розвіятися за державний рахунок. Багато хто захоче нею скористатися. Цілком імовірно, президентська ініціатива покликана привести щеплених до театрів та клубів, щоб адміністрації не були так кровно зацікавлені в невакцинованих глядачах. Тоді подальше посилення умов доступу, якщо таке планується, зустріне менше опору.

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Тож сенс у роздачі грошей, безперечно, є. Однак, складно сказати, чого тут більше — турботи про здоров'я нації чи прагнення тиснути на учасників ринку розваг, які досі умудряються зберегти невакциновану частину аудиторії.

Прем'єр-міністр уже оголосив, що на реалізацію ініціативи Зеленського до кінця 2021 року виділять 3 млрд бюджетних гривень, а на початку 2022-го — ще стільки ж. Щедрість, гідна найкращого застосування. Наприклад, ці гроші можна було б витратити на обов'язкове безкоштовне тестування на COVID-19, щоб уникнути ситуації, коли щеплять того, хто вже інфікований, провокуючи хворобливу реакцію.